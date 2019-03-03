А снег не знал и падал. "Динамо" в заснеженной Уфе выиграло само у себя

Поединок двух команд из подвала турнирной таблицы получился по-настоящему захватывающим, а благодаря погоде — ещё и эффектным.

В Уфе местная команда встречалась с московским "Динамо", и главным героем встречи стала погода. С первых минут на столицу Башкортостана обрушился снегопад, который постепенно усиливался. К концу игры из-за обильных осадков было проблематично, даже сложно, определить, где именно находится мяч...

Да, многие матчи стартовых туров после возобновления чемпионата России переносили в другие города, но Уфа — это не тот случай. Команды вышли на поле, а снег не знал, что сегодня игра РПЛ, что на дворе уже март, и спокойно себе падал.

А командам приходилось подстраиваться под условия. И эта адаптация явно давалась нелегко. На исходе получаса игры защитник "Динамо" Тони Шунич попытался коленом сбросить мяч вратарю, но, возможно, именно снег ему помешал — пас в итоге получился слишком слабым: Сильвестр Игбун легко убежал на рандеву с Шуниным и уверенно его переиграл — 1:0.

Подарив "Уфе" гол, динамовцы бросились забивать уже свой. Удалось это сделать через полчаса. Евгений Луценко точно пробил после подачи углового — 1:1.

А когда казалось, что игра уже больше на белом, чем на зелёном поле закономерно прикатится к ничьей, "Динамо" неожиданно забило снова. 19-летний полузащитник Вячеслав Грулёв откликнулся на подачу Жоаозиньо с угла поля и принёс своей команде победу — 1:2.

Несмотря на то что победу "бело-голубым" принесли два стандарта, игру стандартной назвать нельзя. Во-первых, погода внесла свои коррективы. Во-вторых, "Динамо" по сути само создало интригу, подарив "Уфе" гол на ровном месте, а затем героически исправившись.

Кстати сказать, нужно отдать должное уфимским болельщикам, которых на стадионе собралось больше 10 тысяч. Привет Казани.

"Динамо" одерживает волевую победу и поднимается на десятое место в турнирной таблице. "Уфа" после победы "Анжи" и собственного поражения остаётся в зоне вылета. Ниже только "Енисей".

РПЛ, 18-й тур.

"Уфа" — "Динамо" — 1:2

Голы: Игбун 32' (0:1), Луценко 60' (1:1), Грулёв 90' (1:2).