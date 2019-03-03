Возвращение короля. 37-летний Ибрагимович спас "Гэлакси" в первом матче сезона

Шведский ветеран принёс своей команде победу кивком головы в самой концовке встречи.

В Америке начался новый чемпионат США, и в первой же игре не обошлось без перформанса одной из главных звёзд лиги — Златана Ибрагимовича. 37-летний швед теперь стал капитаном "Лос-Анджелес Гэлакси" и, как и подобает лидеру, снова спас свою команду. Именно Ибра на 80-й минуте матча с "Чикаго" забил победный гол, вколотив мяч в сетку головой после отскока от перекладины.

"Гэлакси" в итоге одержал победу со счётом 2:1. После переезда в США Ибрагимович забил 23 гола и сделал семь голевых передач в 28 матчах за калифорнийскую команду.