В США открыли статую Бекхэму. Выглядит круче, чем бюст Роналду

Англичанин стал первым в истории MLS игроком, удостоенным такой чести. На открытие он приехал лично.

В Лос-Анджелесе состоялся беспрецедентный случай: впервые в истории местного футбола была открыта статуя игроку. Им стал бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, с 2007 по 2012 год выступавший за "Гэлакси".

Экс-футболист лично приехал на церемонию и поблагодарил за оказанную честь.

— Я благодарен вам, благодарен вам, фанаты. Когда только приехал в Лос-Анджелес, мне сказали, что это город, где сбываются мечты. Лос-Анджелес, сегодня мечта стала явью, — сказал Бекхэм.

На церемонии присутствовали друзья Бекхэма: футболисты Робби Кин и Златан Ибрагимович. Кроме того, американские звёзды — рэпер Снуп Дог и баскетболист Кобе Брайант — записали для Дэвида видеообращения, в которых признались, что являются большими поклонниками таланта Бекса.

На монументе Дэвид запечатлён в самой известной позе — в момент разбега перед исполнением штрафного удара. Бекхэм считается одним из лучших в истории в этом искусстве.

David Beckham becomes the first MLS player to be honoured with his own statue 🙌 pic.twitter.com/Zm8Cht8WIH — B/R Football (@brfootball) 3 марта 2019 г.

Обычно памятникам футболистов достаётся от общественности за отсутствие схожести с прототипом. Самый известный случай — бюст Криштиану Роналду, который не критиковал только ленивый. А недавно то же самое приключилось со скульптурой Салаха. Однако в случае с Бексом придраться почти не к чему.

Футболисты и их нелепые памятники

В тот же день на территории общественного центра Армии спасения открыли фреску с изображением Бекхэма. Туда он тоже приехал и поиграл в футбол с будущими звёздами.

А уже после всех церемоний бывший клуб Бекхэма "Лос-Анджелес" выиграл у "Чикаго" в матче открытия нового сезона чемпионата. В игре солировал новый кумир "Гэлакси" — Златан Ибрагимович.

Бекхэм — культовая фигура для футбола в США. Переехав в штаты в 2007 году, экс-капитан сборной Англии запустил целую волну миграции европейских футболистов за океан. Благодаря ему даже появилось "правило Бекхэма", благодаря которому суперзвёзд лиги стали выводить из-под потолка зарплат.

Даже по завершении карьеры Бекхэм продолжает заниматься популяризацией футбола в США. Создаёт клуб "Интер" (Майами), дебют которого в MLS запланирован на 2020 год. Собирается пригласить в команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Наше путешествие начинается". Клуб Бекхэма огласил название и показал эмблему