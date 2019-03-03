Ай да Сарр! Новичок "Енисея" принёс команде ничью в игре с "Ростовом"

Поединок команд из разных частей турнирной таблицы завершился со счётом 1:1, оба гола пришлись на второй тайм.

Во втором поединке игрового дня встречались красноярский "Енисей" и "Ростов". Из-за проведения в сибирском городе Универсиады эта игра проходила в Сочи. Учитывая погодные проблемы, например, в Уфе, это казалось логичным решением: на "Фиште" футболистам ничто не мешало.

Тем не менее счёт в матче удалось открыть только по ходу второго часа игры. Исландец Бьёрн Сигурдарсон, вышедший на замену, откликнулся на передачу из глубины поля и перебросил вратаря — 0:1 в пользу "Ростова".

Однако "Енисей" и не думал мириться с поражением. Аутсайдер РПЛ сумел провести хорошую атаку на 83-й минуте, и новички организовали гол: Данченко навесил, Сарр неотразимо пробил головой — 1:1.

На кураже красноярцы бросились в последний штурм, но организовать второе взятие ворот не сумели.

РПЛ. 18-й тур.

"Енисей" — "Ростов" — 1:1

Голы: Сигурдарсон 68' (0:1), Сарр 83' (1:1).