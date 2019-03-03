10:1 и 13:0! Российские хоккеисты и хоккеистки покуражились в Красноярске

Обе национальные сборные одержали сверхуверенные победы над своими конкурентами.

Очередной день хоккейного турнира Универсиады в Красноярске оказался насыщенным на голы. Обе сборные России — и мужская, и женская — издевательски легко переиграли своих оппонентов.

Мужская сборная разгромила японцев со счётом 10:1, забив в каждом из периодов больше трёх шайб.

Женская пошла дальше: забила больше, да ещё и не пропустила — китаянки были биты со счётом 13:0.

В составе мужской команды никто из хоккеистов не забил больше двух шайб: дублями отметились Игорь Руденков и Вячеслав Шевченко. В женской сборной хет-трик на счету Оксаны Братищевой.

Обе национальные команды возглавляют свои группы: у мужской сборной 5 очков после двух матчей, у женской — 6 после такого же количества проведённых игр.