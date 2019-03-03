10:1 и 13:0! Российские хоккеисты и хоккеистки покуражились в Красноярске

Очередной день хоккейного турнира Универсиады в Красноярске оказался насыщенным на голы. Обе сборные России — и мужская, и женская — издевательски легко переиграли своих оппонентов.
Мужская сборная разгромила японцев со счётом 10:1, забив в каждом из периодов больше трёх шайб.
Женская пошла дальше: забила больше, да ещё и не пропустила — китаянки были биты со счётом 13:0.
Всех болельщиков "красной машины" с победой! 🏆— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 3 марта 2019 г.
Congratulations to all supporters of the Red Machine! 🏆#Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports #Хоккей #Hockey @russiahockey pic.twitter.com/p4XdacUZNr
В составе мужской команды никто из хоккеистов не забил больше двух шайб: дублями отметились Игорь Руденков и Вячеслав Шевченко. В женской сборной хет-трик на счету Оксаны Братищевой.
Обе национальные команды возглавляют свои группы: у мужской сборной 5 очков после двух матчей, у женской — 6 после такого же количества проведённых игр.
- Популярные
- По времени