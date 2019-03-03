Будет новый чемпион! "Авангард" за 4 матча разнёс обладателя Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина определился первый четвертьфиналист: им стал омский "Авангард". Учитывая то, как омичи проводят сезон, это явно не сенсация, но то, как они оформили этот выход, впечатляет. В четвёртом матче серии "Авангард" благодаря хет-трику Сергея Шумакова одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счётом 3:2 и сделал счёт в серии 4:0.
Он совершенно прекрасен 😎😎😎 #АКБАВГ #БородаНадежды pic.twitter.com/rfFKRx5Yci— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 3 марта 2019 г.
Что нужно знать о победе "Авангарда"?
- "Ак Барс" — действующий обладатель Кубка Гагарина. В плей-офф они не смогли выиграть ни одного матча.
- Казанцы проигрывали серию со счётом 0:4 всего один раз в истории КХЛ: "Магнитке" в 2017 году.
- "Авангард" никогда не побеждал "Ак Барс" в плей-офф Кубка Гагарина. До этого были три поражения: в 2009-м, 2015-м и 2017-м.
- Омичи — первые полуфиналисты конференции этого сезона. В остальных парах ещё ничего не ясно.
Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф.
- "Ак Барс" — "Авангард" — 2:3 (в серии 0-4)
- "Салават Юлаев" — "Металлург" — 1:2 ОТ (в серии 2-2)
- "Динамо" — "Йокерит" — 3:0 (в серии 3:1)
- "Сочи" — "Локомотив" — 3:1 (в серии 2-2)
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