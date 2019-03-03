Будет новый чемпион! "Авангард" за 4 матча разнёс обладателя Кубка Гагарина

Омский "Авангард" первым вышел в 1/4 Кубка Гагарина, победив казанский "Ак Барс".

В Кубке Гагарина определился первый четвертьфиналист: им стал омский "Авангард". Учитывая то, как омичи проводят сезон, это явно не сенсация, но то, как они оформили этот выход, впечатляет. В четвёртом матче серии "Авангард" благодаря хет-трику Сергея Шумакова одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счётом 3:2 и сделал счёт в серии 4:0.

Что нужно знать о победе "Авангарда"?

"Ак Барс" — действующий обладатель Кубка Гагарина. В плей-офф они не смогли выиграть ни одного матча.

Казанцы проигрывали серию со счётом 0:4 всего один раз в истории КХЛ: "Магнитке" в 2017 году.

"Авангард" никогда не побеждал "Ак Барс" в плей-офф Кубка Гагарина. До этого были три поражения: в 2009-м, 2015-м и 2017-м.

Омичи — первые полуфиналисты конференции этого сезона. В остальных парах ещё ничего не ясно.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф.