Российские биатлонисты Поршнев и Латыпов завоевали золото и серебро Универсиады

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Российские биатлонисты Поршнев и Латыпов завоевали золото и серебро Универсиады

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В Красноярске завершилась индивидуальная гонка на 20 километров, где два первых места достались россиянам.

Биатлонист Никита Поршнев выиграл индивидуальную гонку на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Его результат — 52:16,9 (два промаха). Серебро досталось ещё одному россиянину Эдуарду Латыпову (отставание +5,5 (2)). Замкнул тройку лидеров француз Феликс Эмиль Коте-Пюнель (+21,5 (0)).

Также отметим, что россиянин Александр Дедюхин стал четвёртым, Евгений Крюков — шестым, Дмитрий Иванов — седьмым, а Алексей Петров — восьмым.

Для России золото Поршнева стало уже восьмым на этой Универсиаде.

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