Ярость Месси, стори с поля и смерть надежд Неаполя. Обзор футбольного Евротура

Суперматчи в Испании и Италии, смена лидера в Англии и паритет в Германии — футбольный Евротур получился насыщенным на события. И это ещё не считая очередную голевую передачу Александра Головина и перфоманс Марио Балотелли. Лайф — о главном в европейском футболе.

Испания. Рамос злит Месси и снова проигрывает

"Барселона" снова победила "Реал" — это уже не новость, каталонцы делают это второй раз за неделю. На этот раз счёт всего 1:0, гол забил Иван Ракитич.

Но важнее другое: вы когда-нибудь видели Месси таким? Рамос, конечно, кого угодно доведёт, но Лео лучше не злить.

Отрыв "Барсы" от "Реала" — уже 12 очков. А ведь между ними есть ещё "Атлетико", который благодаря дублю Альваро Мораты прервал 10-матчевую беспроигрышную серию "Сосьедада".

Англия. "Ливерпуль" превращается в "Лузерпуль"

Пока во всём мире становится теплее, в Ливерпуле только холодает. Совсем недавно было плюс десять, а теперь уже минус один. И речь, конечно, не про температуру воздуха, а очковый отрыв. Команда Юргена Клоппа уверенно опережала "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, но в эти выходные окончательное растеряла гандикап, сыграв в нулевую ничью с соседями из "Эвертона". А вот "Сити" выиграл, и теперь именно горожане возглавляют таблицу. Но Клоппа это, кажется, не волнует.

Для успеха в футболе нужно быть стабильным, и сегодня мы были лучше. Меня абсолютно устраивает преследование "Сити". Кому нужно первое место в начале марта? Это здорово, но предстоит ещё много матчей. Юрген Клопп

А вот кому эти разборки пока побоку, так это МЮ. Парни Сульшера снова выиграли: на этот раз у "Саутгемптона". Причём по ходу встречи "Юнайтед" уступал, но сумел вырвать три очка. В этом матче все пять голов получились на загляденье.

Италия. Неаполь роет себе могилу

В Италии сыграли главный матч тура, а возможно и всего чемпионата. "Ювентус" против "Наполи", первое место против второго. В матче было всё: два удаления, незабитый пенальти и гол со штрафного. И, конечно, уйма вопросов к судейству. Многие уверены, что Криш упал сам, но вратаря "Наполи" удалили и Пьянич забил со штрафного. Потом удалили уже самого Пьянича, и неаполитанцы отквитали один гол. Но всё решила драматичная концовка: "Наполи" получил право на пенальти, но Инсинье пробил в штангу.

Теперь "Юве" впереди на 16 очков и наверняка уже не даст "Наполи" даже иллюзорных надежд на борьбу за скудетто. А вот битва за "Золотую бутсу" Серии А в самом разгаре. Пока Кшиштоф Пёнтек из "Милана" пытался догнать Роналду, с португальцем сравнялся 36-летний Фабио Квальярелла из "Сампдории". Теперь у него и Роналду по 19 голов, у Пёнтека — 18.

Но при этом "Милан" даже без гола поляка сумел победить и взобрался на третье место в чемпионате, обойдя кузенов из "Интера".

Франция. Головин делает голевую, Балотелли снимает стори прямо на поле

Во время матча "Марселя" и "Сент-Эттьена" произошла главная медиаистория футбольных выходных. Вечный ребёнок Марио Балотелли сначала положил чудо-гол боковыми ножницами...

Balotelli scores and celebrates by going on Instagram live. What a world 🌍 pic.twitter.com/FeWdUbZDMI — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 3 марта 2019 г.

...а затем отправился его праздновать в "Инстаграме", выложив историю прямо с футбольного поля. Гений!

Mario Balotelli just scored a goal for Marseille and celebrated putting a video on his Instagram story. This is crazy 😂 pic.twitter.com/TjMYTwbyEx — SPORTbible (@sportbible) 3 марта 2019 г.

А вот Александру Головину не до развлечений: нужно поднимать "Монако" со дна. В этот раз монегаски снова не проиграли, но и победить не удалось: ничья с "Анжером" — 2:2. На счету Александра голевая передача на Фалькао.

А в группе лидеров всё как всегда: ПСЖ побеждает, Мбапе забивает. У юного чемпиона мира уже 24 гола в 21 матче, больше забил только Месси в Испании. А парижане набрали 71 очко в 26 играх — это рекорд, раньше никто так много баллов так рано не имел.

Германия. "Боруссия" доигралась

Клоппа в Дортмунде давно уже нет, но дело его живёт: "Боруссия", как и "Ливерпуль", долгое время лидировала в таблице, но теперь дала "Баварии" себя догнать. Лидеры Бундеслиги не смогли обыграть "Аугсбург", а мюнхенцы такого не прощают. В Мёнхенгладбахе они были беспощадны — выиграли 5:1.

"Бавария" теперь сравнялась с "Боруссией" по очкам, а по победам и вовсе опережает. Неужели Дортмунд всё-таки отдаст титул Мюнхену?