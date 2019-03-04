Продолжение феерии Азмуна и битва "Спартака" с "быками". Итоги 18-го тура РПЛ

После зимнего перерыва наконец-то вернулся футбол. И фанаты могут быть довольны: 18-й тур чемпионата России оказался богатым на события.

Все результаты 18-го тура

"Оренбург" — "Анжи" — 0:1

"Урал" — "Зенит" — 0:1

"Арсенал" — ЦСКА — 2:0

"Локомотив" — "Крылья Советов" — 2:2

"Рубин" — "Ахмат" — 1:0

"Уфа" — "Динамо" — 1:2

"Енисей" — "Ростов" — 1:1

"Спартак" — "Краснодар" — 1:1

Матч тура

Матчем тура мы признаём встречу московского "Спартака" и "Краснодара". В столице воскресным мартовским вечером было жарко от динамичной игры на поле. Обе команды боролись на равных, и, как следствие, — заслуженная ничья — 1:1.

Гол тура

В 18-м туре мы увидели 16 голов, но красивым и, главное, важным стал мяч, забитый Артуром Сагитовым на последних секундах матча "Рубин" — "Ахмат". Всего за несколько минут до этого судья не засчитал гол команды Курбана Бердыева, но после углового удара 19-летний форвард в прыжке отправил мяч в ворота грозненцев, тем самым добыв важную победу.

Самый результативный матч тура

В Черкизове "Локомотив" и "Крылья Советов" показали классный футбол со множеством опасных моментов. И голов в этой встрече было четыре — 2:2.

Патриоты тура

Курбан Бердыев на матч с "Ахматом" выпустил на поле 11 россиян. Безусловно, тут нужно понимать и финансовые проблемы клуба, и отсутствие возможности приобретать новых игроков, в том числе и легионеров. Но в нашем футболе и так достаточно иностранцев, поэтому выход на поле только наших игроков мы не могли обойти стороной.

Дебютанты тура

После зимнего трансферного окна команды пополнились новыми игроками, некоторые из них уже получили свои шансы проявить себя. Сердар Азмун забил свой первый гол в чемпионате страны за "Зенит". Но вообще это его уже третий мяч за сине-бело-голубых. Не забываем и дубль иранца в ворота "Фенербахче" в Лиге Европы.

Также ярко дебютировал и сенегальский форвард красноярского "Енисея" Бабакар Сарр. Когда подопечные Дмитрия Аленичева проигрывали со счётом 0:1, их новичок вырвал ничью на 83-й минуте.

Антирекорд тура

Матч ЦСКА и "Арсенала" перенесли в Грозный из-за проблем с полем в Туле. И в Чечне нашлось совсем немного болельщиков московских армейцев и канониров. Встреча прошла практически при пустых трибунах... На 30-тысячной арене присутствовало, по официальным данным, 1850 зрителей. Это антирекорд 18-го тура.

Зато футбол оказался интересным. Подопечные Игоря Черевченко забили два гола Игорю Акинфееву.

Самый снежный матч тура

Российским клубам не привыкать играть в холод и снегопад, да и в марте это частое явление. Так, в Уфе, где одноимённая команда принимала столичное "Динамо", снег не прекращался весь матч.

Песня тура

"Какая там АПЛ, Примера или Бундеслига, все ждут с нетерпением начала наших русских игр". Именно такая строчка есть в песне рэпера ST1M и Алисы Вокс под названием "РПЛ". Музыканты выпустили сингл перед возобновлением чемпионата России.

Итоговая таблица