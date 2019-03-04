Продолжение феерии Азмуна и битва "Спартака" с "быками". Итоги 18-го тура РПЛ

Все результаты 18-го тура
"Оренбург" — "Анжи" — 0:1
"Урал" — "Зенит" — 0:1
"Арсенал" — ЦСКА — 2:0
"Локомотив" — "Крылья Советов" — 2:2
"Рубин" — "Ахмат" — 1:0
"Уфа" — "Динамо" — 1:2
"Енисей" — "Ростов" — 1:1
"Спартак" — "Краснодар" — 1:1
Матч тура
Матчем тура мы признаём встречу московского "Спартака" и "Краснодара". В столице воскресным мартовским вечером было жарко от динамичной игры на поле. Обе команды боролись на равных, и, как следствие, — заслуженная ничья — 1:1.
Гол тура
В 18-м туре мы увидели 16 голов, но красивым и, главное, важным стал мяч, забитый Артуром Сагитовым на последних секундах матча "Рубин" — "Ахмат". Всего за несколько минут до этого судья не засчитал гол команды Курбана Бердыева, но после углового удара 19-летний форвард в прыжке отправил мяч в ворота грозненцев, тем самым добыв важную победу.
Самый результативный матч тура
В Черкизове "Локомотив" и "Крылья Советов" показали классный футбол со множеством опасных моментов. И голов в этой встрече было четыре — 2:2.
Патриоты тура
Курбан Бердыев на матч с "Ахматом" выпустил на поле 11 россиян. Безусловно, тут нужно понимать и финансовые проблемы клуба, и отсутствие возможности приобретать новых игроков, в том числе и легионеров. Но в нашем футболе и так достаточно иностранцев, поэтому выход на поле только наших игроков мы не могли обойти стороной.
Наш состав на матч #РубинАхмат! pic.twitter.com/LdV0SMOOhe— «Рубин» Казань (@fcrk) 2 марта 2019 г.
Дебютанты тура
После зимнего трансферного окна команды пополнились новыми игроками, некоторые из них уже получили свои шансы проявить себя. Сердар Азмун забил свой первый гол в чемпионате страны за "Зенит". Но вообще это его уже третий мяч за сине-бело-голубых. Не забываем и дубль иранца в ворота "Фенербахче" в Лиге Европы.
Также ярко дебютировал и сенегальский форвард красноярского "Енисея" Бабакар Сарр. Когда подопечные Дмитрия Аленичева проигрывали со счётом 0:1, их новичок вырвал ничью на 83-й минуте.
Антирекорд тура
Матч ЦСКА и "Арсенала" перенесли в Грозный из-за проблем с полем в Туле. И в Чечне нашлось совсем немного болельщиков московских армейцев и канониров. Встреча прошла практически при пустых трибунах... На 30-тысячной арене присутствовало, по официальным данным, 1850 зрителей. Это антирекорд 18-го тура.
Зато футбол оказался интересным. Подопечные Игоря Черевченко забили два гола Игорю Акинфееву.
Самый снежный матч тура
Российским клубам не привыкать играть в холод и снегопад, да и в марте это частое явление. Так, в Уфе, где одноимённая команда принимала столичное "Динамо", снег не прекращался весь матч.
Песня тура
"Какая там АПЛ, Примера или Бундеслига, все ждут с нетерпением начала наших русских игр". Именно такая строчка есть в песне рэпера ST1M и Алисы Вокс под названием "РПЛ". Музыканты выпустили сингл перед возобновлением чемпионата России.
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