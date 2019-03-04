Крутой гол Шумакова и драка Гончарова с Каблуковым. Топ-моменты хоккейной недели

10. Кирилл Семёнов ("Авангард" Омск)
Шайба Кирилла Семёнова в матче против "Ак Барса" отображает всю серию плей-офф между клубами. Казанцы просто не знали, как остановить нападение "Авангарда". Как итог: 4:0 в серии в пользу омского клуба.
В большинстве, в равных, в меньшинстве – Омск разнообразен и непредсказуем.#АКБАВГ | #КубокГагарина pic.twitter.com/O8Rx5mWWlZ— КХЛ (@khl) 1 марта 2019 г.
9. Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")
Хороший розыгрыш шайбы получился у "столичных", а Кузнецов точным броском завершил его.
Lucky Number 7! #ALLCAPS #CapsSens pic.twitter.com/AG12BseYiX— Washington Capitals (@Capitals) 27 февраля 2019 г.
8. Иван Игумнов ("Динамо" Москва)
В третьем матче серии плей-офф против "Йокерита" нападающий динамовцев на скорости обыграл вратаря финнов и вывел свою команду вперёд.
Москва 2, Хельсинки 1.— КХЛ (@khl) 1 марта 2019 г.
Впереди 3-й.#ДИНЙОК | #КубокГагарина pic.twitter.com/KJbdpF4TZe
7. Мартиньш Карсумс ("Спартак" Москва)
Московский "Спартак" во втором матче серии плей-офф против СКА горел после второго периода 0:2. В третьей 20-минутке спартаковцам удалось отыграть две шайбы, а за пять секунд до конца основного времени Мартиньш Карсумс принёс красно-белым вторую подряд победу в серии.
СКА одержал первую победу над "Спартаком" в Кубке Гагарина
5 секунд. #КубокГагарина pic.twitter.com/kAYMVBMzY9— КХЛ (@khl) 1 марта 2019 г.
6. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")
Российский нападающий "молний" Никита Кучеров продолжает восхищать болельщиков своей игрой. В послематчевых буллитах против "Лос-Анджелеса" Никита мастерски переиграл голкипера "королей".
NIKITA KUCHEROV WITH A TERRIFIC SHOOTOUT TALLY!#GoBolts pic.twitter.com/0ERpgpbQcy— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 26 февраля 2019 г.
5. Юха Метсола ("Салават Юлаев" Уфа)
Сейв голкипера "Салавата" Юхи Метсолы не позволил нападению "Магнитки" забросить шайбу в ворота уфимцев.
'In Juha we trust' (c) Salavat Yulaev fans#MMGvsSAL | #GagarinCup pic.twitter.com/SqQUN0JBn6— KHL (@khl_eng) 25 февраля 2019 г.
4. Рейли Смит ("Вегас Голден Найтс")
Классную шайбу с пятака забросил нападающий "Вегаса" Рейли Смит. Вратарь "пантер" Роберто Луонго был бессилен против такого скрытого броска.
We have no words, @reillysmith18. None. pic.twitter.com/eMwGyctgN0— NHL (@NHL) 1 марта 2019 г.
3. Гончаров ("Спартак") vs Каблуков (СКА)
Жарко проходят игры плей-офф между "Спартаком" и СКА. Тому подтверждением стала драка в третьем матче серии, в которой отношения выясняли спартаковец Гончаров и армеец Каблуков.
Победа Максима Гончарова 👊🏻 pic.twitter.com/aHS6x8Cdmp— Spartak Moscow (@spartak_hc) 2 марта 2019 г.
2. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес Кингз")
Суперспасение совершил голкипер "королей" Джонатан Куик в матче против "Далласа", не дав нападающему Николасу Каамано забросить шайбу уже в пустые ворота.
OH. MY. QUICK.— LA Kings (@LAKings) 1 марта 2019 г.
🤯🤯🤯#GoKinsgGo pic.twitter.com/pWiUiXf9zJ
1. Сергей Шумаков ("Авангард" Омск)
Похожий гол мы уже видели в 2011 году на чемпионате мира в Словакии в ворота российской сборной. Тогда такой трюк удался нападающему финнов Микаэлю Гранлунду. Теперь же мы любуемся такой красотой в Кубке Гагарина в исполнении Сергея Шумакова.
Nice and sick move at the same time. #GagarinCup pic.twitter.com/2hoTzEXJJ6— KHL (@khl_eng) 25 февраля 2019 г.
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