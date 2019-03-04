Крутой гол Шумакова и драка Гончарова с Каблуковым. Топ-моменты хоккейной недели

Лайф в обзоре представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в мировом хоккее.

10. Кирилл Семёнов ("Авангард" Омск)

Шайба Кирилла Семёнова в матче против "Ак Барса" отображает всю серию плей-офф между клубами. Казанцы просто не знали, как остановить нападение "Авангарда". Как итог: 4:0 в серии в пользу омского клуба.

9. Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")

Хороший розыгрыш шайбы получился у "столичных", а Кузнецов точным броском завершил его.

8. Иван Игумнов ("Динамо" Москва)

В третьем матче серии плей-офф против "Йокерита" нападающий динамовцев на скорости обыграл вратаря финнов и вывел свою команду вперёд.

7. Мартиньш Карсумс ("Спартак" Москва)

Московский "Спартак" во втором матче серии плей-офф против СКА горел после второго периода 0:2. В третьей 20-минутке спартаковцам удалось отыграть две шайбы, а за пять секунд до конца основного времени Мартиньш Карсумс принёс красно-белым вторую подряд победу в серии.

СКА одержал первую победу над "Спартаком" в Кубке Гагарина

6. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Российский нападающий "молний" Никита Кучеров продолжает восхищать болельщиков своей игрой. В послематчевых буллитах против "Лос-Анджелеса" Никита мастерски переиграл голкипера "королей".

5. Юха Метсола ("Салават Юлаев" Уфа)

Сейв голкипера "Салавата" Юхи Метсолы не позволил нападению "Магнитки" забросить шайбу в ворота уфимцев.

4. Рейли Смит ("Вегас Голден Найтс")

Классную шайбу с пятака забросил нападающий "Вегаса" Рейли Смит. Вратарь "пантер" Роберто Луонго был бессилен против такого скрытого броска.

3. Гончаров ("Спартак") vs Каблуков (СКА)

Жарко проходят игры плей-офф между "Спартаком" и СКА. Тому подтверждением стала драка в третьем матче серии, в которой отношения выясняли спартаковец Гончаров и армеец Каблуков.

2. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес Кингз")

Суперспасение совершил голкипер "королей" Джонатан Куик в матче против "Далласа", не дав нападающему Николасу Каамано забросить шайбу уже в пустые ворота.

1. Сергей Шумаков ("Авангард" Омск)

Похожий гол мы уже видели в 2011 году на чемпионате мира в Словакии в ворота российской сборной. Тогда такой трюк удался нападающему финнов Микаэлю Гранлунду. Теперь же мы любуемся такой красотой в Кубке Гагарина в исполнении Сергея Шумакова.