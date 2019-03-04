Гол Шрёдингера. Овечкин забил, хотя шайба даже не влетела в ворота

Капитан "Вашингтона" принёс своей команде победу в серии послематчевых буллитов.

В матче регулярного чемпионата НХЛ произошло необычное событие. Причём не только для болельщиков, но даже для судей, которые не сразу разобрались в эпизоде. Игра "Рейнджерс" и "Кэпиталз" дошла до серии буллитов, решающий бросок исполнял Овечкин. Капитан "Вашингтона" уже обыграл вратаря, но тот выбросил клюшку и помешал Александру забить.

Изначально арбитры никак не отреагировали на ситуацию, но после совещания засчитали гол в ворота нью-йоркской команды. Всё дело в правилах, которые гласят: "Гол засчитывается, если вратарь пытается остановить штрафной бросок, кидая клюшку или любой другой объект в соперника".

Я сразу был уверен на 100 процентов, что это гол, потому что ворота остались пустыми. Он выбросил клюшку... Хотя я был удивлён, что сначала судья не засчитал гол. Хорошо, что они провели видеопросмотр Александр Овечкин

"Вашингтон" в итоге выиграл 3:2, в таблице Востока столичная команда идёт на четвёртом месте.