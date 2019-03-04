Глушаков снова пошёл против тренера. Но на этот раз всё не так серьёзно

Полузащитник "Спартака" взял на себя ответственность в самой концовке матча с "Краснодаром".

Денис Глушаков не попал в стартовый состав "Спартака" на матч против "Краснодара", однако по ходу поединка вышел на замену. Полузащитник за отведённое ему время успел нанести два удара по воротам. Однако один из них — в самой концовке матча со штрафного — противоречил решению тренера. Об этом рассказал новичок команды Айртон.

Я не подходил бить штрафной, желание было у Дениса, он чувствовал уверенность в своих силах. Тренер просил подать в штрафную, но Денис принял решение пробить. Это игровой момент. Жаль, что не забили гол Айртон Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

С предыдущим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой у Глушакова возник конфликт, который перерос в отстранение футболиста и последующее увольнение наставника. Итальянец, впрочем, теперь заявляет, что готов пожать руку бывшему подопечному.

Напомним, что матч "Спартака" и "Краснодара" в итоге закончился вничью 1:1. Этот результат оказался на руку "Зениту", который увеличил отрыв от конкурентов в турнирной таблице.

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