"Блоха и кролик". Игрок "Реала" обзывал Месси и Суареса во время класико

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"Блоха и кролик". Игрок "Реала" обзывал Месси и Суареса во время класико

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Фото: © twitter/M•A•J‏

Серхио Регилон не прикрывал рот рукой, поэтому журналистам удалось разобраться, что именно он говорил.

Очередное противостояние "Реала" и "Барселоны" получилось, как всегда, жарким, и бодание между Серхио Рамосом и Лионелем Месси было не единственной иллюстрацией повышенного градуса борьбы. Сразу с двумя каталонцами успел повздорить молодой защитник "Реала" Серхио Регилон. Испанские журналисты из издания AS разобрали, что Луиса Суареса он назвал "уродливым кроликом", а к Месси обратился с фразой: "Что тебя раздражает, блоха?"

"Блоха" — это часть прозвища Месси, которого из-за маленького роста и большой скорости называют "атомной блохой". Суареса же дразнят "кроликом" из-за сильно выпирающих зубов.

Отметим, что дерзость Регилона не помогла его команде победить: "Реал" проиграл "Барселоне" второе эль-класико за неделю и ещё сильнее отстал в турнирной таблице.

Ярость Месси, стори с поля и смерть надежд Неаполя. Обзор футбольного Евротура

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