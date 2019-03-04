"Блоха и кролик". Игрок "Реала" обзывал Месси и Суареса во время класико

Серхио Регилон не прикрывал рот рукой, поэтому журналистам удалось разобраться, что именно он говорил.

Очередное противостояние "Реала" и "Барселоны" получилось, как всегда, жарким, и бодание между Серхио Рамосом и Лионелем Месси было не единственной иллюстрацией повышенного градуса борьбы. Сразу с двумя каталонцами успел повздорить молодой защитник "Реала" Серхио Регилон. Испанские журналисты из издания AS разобрали, что Луиса Суареса он назвал "уродливым кроликом", а к Месси обратился с фразой: "Что тебя раздражает, блоха?"

No mesmo lance Reguilon chamando Suárez de “Coelho, feio” e perguntando para Messi “O que você quer? O que te incomoda pulga”



MADRIDISMO! pic.twitter.com/DJki3wpWS5 — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) 4 марта 2019 г.

"Блоха" — это часть прозвища Месси, которого из-за маленького роста и большой скорости называют "атомной блохой". Суареса же дразнят "кроликом" из-за сильно выпирающих зубов.

Отметим, что дерзость Регилона не помогла его команде победить: "Реал" проиграл "Барселоне" второе эль-класико за неделю и ещё сильнее отстал в турнирной таблице.

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