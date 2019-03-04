17 медалей за день! Россия продолжает доминировать на Универсиаде

На Универсиаде в Красноярске завершился очередной соревновательный день. Он стал для сборной России ещё успешнее предыдущего. На этот раз хозяева соревнований завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.
В лыжных гонках ни одна другая страна не смогла взойти на пьедестал ни у мужчин, ни у женщин. В биатлоне только француз сумел зацепиться за бронзу. Россияне же, напротив, не попали в тройку сильнейших только в двух видах: в горных лыжах — у женщин и в шорт-треке — у мужчин.
🇷🇺Завершилась индивидуальная гонка по биатлону среди мужчин 🎉— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 4 марта 2019 г.
Встречайте тройку призёров🏆
🇬🇧Biathlon Individual Men finished🎉
Here is top three🏆#Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #Биатлон #FISU #UniSports @FISU pic.twitter.com/7T15m4YYu9
В общем зачёте Россия безоговорочно лидирует. В копилке наших студентов 29 медалей (у всех остальных стран, вместе взятых, — 25), 9 из которых — высшего достоинства (у всех остальных — столько же на всех).
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