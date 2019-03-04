17 медалей за день! Россия продолжает доминировать на Универсиаде

Хозяйка студенческих игр завоевала наград больше, чем все остальные страны, вместе взятые.

На Универсиаде в Красноярске завершился очередной соревновательный день. Он стал для сборной России ещё успешнее предыдущего. На этот раз хозяева соревнований завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В лыжных гонках ни одна другая страна не смогла взойти на пьедестал ни у мужчин, ни у женщин. В биатлоне только француз сумел зацепиться за бронзу. Россияне же, напротив, не попали в тройку сильнейших только в двух видах: в горных лыжах — у женщин и в шорт-треке — у мужчин.

В общем зачёте Россия безоговорочно лидирует. В копилке наших студентов 29 медалей (у всех остальных стран, вместе взятых, — 25), 9 из которых — высшего достоинства (у всех остальных — столько же на всех).