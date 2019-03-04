Овечкин и Малкин выигрывали его приз. В США скончалась легенда НХЛ

Тед Линдсей был одним из создателей профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги.

На 94-м году жизни скончался Тед Линдсей — экс-игрок НХЛ. Об этом сообщает TSN. Канадец по праву считается легендой лиги: он был капитаном "Детройта", с которым выиграл четыре Кубка Стэнли в 50-е годы прошлого века.

A gentleman, a multiple Stanley Cup winner, an honoured member of the HHOF, a fan of the game, and a dedicated member of the #NHLAlumni- Ted Lindsay has passed away at the age of 93. A great loss for the entire hockey community. Our thoughts are with the Lindsay family. pic.twitter.com/WWDmZeDqR3 — NHL Alumni (@NHLAlumni) 4 марта 2019 г.

Кроме того, Линдсей знаменит как один из создателей профсоюза игроков НХЛ. Его имя введено в зал хоккейной славы. Именем Линдсея также назван приз самому полезному игроку сезона по мнению профсоюза хоккеистов — "Тед Линдсей эворд". Этот трофей трижды выигрывал Александр Овечкин и по разу Евгений Малкин и Сергей Фёдоров.

Для меня честь, что Алекс трижды выиграл эту награду. Я счастлив, что он наконец-то завоевал Кубок Стэнли. Я его очень высоко ценю

Летом 2018-го года Линдсей публично поддержал Овечкина, которого некоторые критиковали за слишком активное празднование победы в Кубке Стэнли.

Алекс заслужил право на веселье. Он только что завоевал Кубок Стэнли и, мне кажется, понимает значение этой победы. В сегодняшней НХЛ он не менее хорош, чем остальные. Алекс — честный игрок, который в каждом матче играет на одном уровне. Тед Линдсей

За карьеру в НХЛ Тед Линдсей сыграл 1068 матчей, в которых заработал 851 очко: 379 голов + 472 передачи.