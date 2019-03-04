Сожгли кожу. Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО

Адвокаты футболиста после этого инцидента просят допустить к нему "квалифицированных врачей".

У Александра Кокорина продолжаются проблемы со здоровьем в СИЗО. Футболист страдает из-за травмы колена, из-за чего ему приходится проходить лечение даже в следственном изоляторе. Однако, как выяснилось, оно, по словам адвокатов Кокорина, не всегда проходит так, как надо. Юристов игрока цитирует ТАСС.

В следственном изоляторе нашему подзащитному Александру Кокорину около 10 дней назад врачи делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. Саша пожаловался на загноение ноги Адвокат Андрей Ромашов

Кокорин пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля, апелляция адвокатов была отклонена.

В 2018 году футболист перенёс операцию из-за разрыва крестообразных связок колена, из-за чего полгода не играл в футбол, пропустив в том числе чемпионат мира в России.