ЦСКА и "Автомобилист" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московские армейцы были сильнее "Витязя", а "Автомобилист" переиграл челябинский"Трактор".

Вслед за "Авангардом" в четвертьфинал Кубка Гагарина вышли столичный ЦСКА и "Автомобилист" из Екатеринбурга. Обе команды выиграли свои серии со счётом 4-0.

Армейцы в четвёртом матче серии победили "Витязь" — 3:1. Дублем у красно-синих отметился Михаил Григоренко. Также свою очередную шайбу за ЦСКА забросил Кирилл Капризов.

"Автомобилист" в Челябинске одержал верх над "Трактором" — 4:3. Уральцы после первого периода проигрывали 0:2, но шайбы Крикунова и Литовченкова во второй 20-минутке и Секстона с тем же Литовченко — в третей, помогли "Автомобилисту" одержать четвёртую победу в этом противостоянии и отправиться в четвертьфинал.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

"Витязь" — ЦСКА — 1:3 (в серии 0-4)

"Трактор" — "Автомобилист" — 3:4 (в серии 0-4)