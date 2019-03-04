СКА победил "Спартак" и сравнял счёт в серии

Шайба Давида Рундблада в овертайме принесла вторую победу армейцам в противостоянии со "Спартаком".

СКА в четвёртом матче 1/4 плей-офф Кубка Гагарина в овертайме одержал победу над "Спартаком" — 3:2 и сравнял счёт в серии (2-2).

Большую часть первого периода команды не форсировали события, стараясь строго играть в обороне. Первый по-настоящему опасный момент за шесть минут до перерыва создали армейцы: Якупов пробил мимо ворот, хотя позиция для броска была убойная.

Через минуту Гусев оказался один на спартаковском пятаке и должен был открыть счёт, но Гудачек сыграл надёжно. Во втором периоде СКА прибавил в активности, стараясь играть первым номером. И это сработало. Наиль Якупов с передачи Карпова с острого угла пробивает Гудачека — 0:1!

После заброшенной шайбы армейцы продолжили наседать на ворота спартаковцев, полностью завладев инциативой. "Спартак" пытался найти счастье в редких контратаках. В одной из таких атак Карсумс имел великолепную возможность сравнять счёт, выкатившись один на один с Хеллбергом, но пробил мимо.

Третий период начался с атак красно-белых (удаление в конце второй 20-минутки заработал Тихонов), а забить могли армейцы: Плотников убежал на встречу с Гудачеком, но вратарь "Спартака" выиграл эту дуэль у нападающего СКА. После спартаковского большинства армейцы вновь взяли игру под свой контроль, всё больше времени проводя в зоне красно-белых. Удвоить преимущество хоккеистам СКА удалось за десять минут до конца основного времени матча. Василий Токранов наказал спартаковцев за удаление, неотразимо бросив от синей линии, — 0:2.

Спустя пять минут уже красно-белые праздновали успех, реализовав большинство. Отличился Евгений Кулик.

А через 21 секунду ледовый дворец вновь взорвался овациями: Энвер Лисин мощным броском сравнял счёт в матче — 2:2!

Игра пошла на встречных курсах. Болельщикам "Спартака" сразу вспомнился второй матч серии, когда спартаковцы проигрывали 0:2, но смогли не только отыграться в заключительном периоде, но и забросить победную шайбу за 5 секунд до конца встречи. В этом матче так сделать не получилось. На четвёртой минуте первого овертайма шведский защитник СКА Давид Рундблад мощным броском зажёг красный свет за воротами спартаковцев — 2:3.

СКА одерживает очень важную победу, и серия перебирается в Санкт-Петербург.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

"Спартак" — СКА — 2:3 ОТ. (в серии 2-2)

"Трактор" — "Автомобилист" — 3:4 (в серии 0-4)

"Витязь" — ЦСКА — 1:3 (в серии 0-4)