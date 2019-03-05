Всего лишь покраснение. Во ФСИН опровергли информацию об ожоге Кокорина

По словам представителей Службы исполнения наказаний, футболист находится в удовлетворительном состоянии.

Накануне адвокат Александра Кокорина сообщил, что его подзащитный получил ожог в СИЗО. Во ФСИН тут же провели проверку и выяснили, что ситуация обстоит не совсем так. Оказалось, что сам футболист ни на что не жалуется. Об этом со ссылкой на сотрудника ФСИН сообщает ТАСС.

Установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции у Александра Кокорина отмечалось незначительное покраснение кожи. В настоящее время жалоб он не предъявляет, состояние здоровья удовлетворительное Представитель ФСИН Сергей Цыганков

По словам Цыганкова, Кокорин продолжает посещать спортзал в СИЗО. Решается вопрос о допуске к Александру врачей "Зенита".

Напомним, Кокорин пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля, апелляция адвокатов была отклонена.

В 2018 году футболист перенёс операцию из-за разрыва крестообразных связок колена, вследствие чего полгода не играл в футбол, пропустив в том числе чемпионат мира в России.