Иранская мощь! Азмуна признали лучшим игроком 18-го тура РПЛ

Новичок санкт-петербургского "Зенита" принёс победу своей команде в первом матче РПЛ в 2019 году.

Лучшим игроком 18-го тура Российской премьер-лиги стал иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун. В голосовании он набрал 44,25%, существенно опередив Антона Миранчука из "Локомотива" (14,84%) и Айртона из "Спартака" (11,05%).

🎉 Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, а также телеканалов @matchpremier и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 18-го тура стал Сердар Азмун!



📊 Нападающий «Зенита» набрал 16 393 голоса (44%) пользователей ВКонтакте!#ИгрокТура #Зенит #Азмун pic.twitter.com/ineZbu7CyS — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 5 марта 2019 г.

В минувшем туре Азмун проводил свой первый матч в футболке "Зенита" в чемпионате России. На 42-й минуте игры с "Уралом" в Екатеринбурге он забил гол и принёс своей команде победу, которая позволила питерцам сохранить лидерство в таблице.

Азмун перешёл в "Зенит" из "Рубина" зимой. За новый клуб он провёл три матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Продолжение феерии Азмуна и битва "Спартака" с "быками". Итоги 18-го тура РПЛ