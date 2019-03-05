Иранская мощь! Азмуна признали лучшим игроком 18-го тура РПЛ

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Иранская мощь! Азмуна признали лучшим игроком 18-го тура РПЛ

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Новичок санкт-петербургского "Зенита" принёс победу своей команде в первом матче РПЛ в 2019 году.

Лучшим игроком 18-го тура Российской премьер-лиги стал иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун. В голосовании он набрал 44,25%, существенно опередив Антона Миранчука из "Локомотива" (14,84%) и Айртона из "Спартака" (11,05%).

В минувшем туре Азмун проводил свой первый матч в футболке "Зенита" в чемпионате России. На 42-й минуте игры с "Уралом" в Екатеринбурге он забил гол и принёс своей команде победу, которая позволила питерцам сохранить лидерство в таблице.

Азмун перешёл в "Зенит" из "Рубина" зимой. За новый клуб он провёл три матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Продолжение феерии Азмуна и битва "Спартака" с "быками". Итоги 18-го тура РПЛ

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