Агент игрока "Реала" Бейла: Фанаты должны целовать ему ноги

У поклонников мадридского клуба и валлийского игрока в последнее время напряжённые отношения.

В этом сезоне Гарет Бейл забил семь голов и сделал две голевые передачи в чемпионате Испании, и это явно не то, чего ждали фанаты "Реала" после ухода Криштиану Роналду. Из-за невнятной игры на валлийца обрушилась волна критики. Однако агент футболиста уверен, что к его клиенту относятся несправедливо.

Им должно быть стыдно за себя. Бейл заслуживает огромного уважения. То, как фанаты отнеслись к Гарету, — просто позор. За шесть лет, проведённых в Испании, он выиграл всё. Он один из лучших футболистов в мире. Фанаты должны целовать ему ноги Агент Бейла Джонатан Барнетт

По словам Барнетта, у Бейла нет проблем с испанским языком, как писали в местной прессе. Агент уверен, что его клиент останется в "Реале", поскольку доволен всем в Мадриде, а руководство удовлетворено его игрой.

Бейла критикуют также за то, что он играет с недостаточной самоотдачей. В последнее время активно появлялись слухи, что футболист в ближайшее время покинет мадридский "Реал".