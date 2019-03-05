Фанатка Медведевой и защитница природы. Принцесса льда в хиджабе на Универсиаде

Захра — дочь американки и гражданина ОАЭ. Родилась в 1995 году. Начала заниматься фигурным катанием в 13 лет.
Вдохновилась "Принцессой льда"
Спорт в жизни Захры появился после просмотра голливудского фильма о девочке, которая бросает учёбу ради фигурного катания.
Фото: © kinopoisk
Проблемы с хиджабом
В сезоне 2011/2012 Захра впервые выступила на международном уровне. За несогласованную деталь костюма судьи сняли ей балл.
Вскоре запрет на хиджаб в фигурном катании сняли. Как раз из-за Захры. А в 2017 году компания Nike разработала спортивный.
Захра — первая фигуристка из ОАЭ. Благодаря ей в стране появился первый клуб, где занимается уже около 100 человек.
Захра Лари. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Прыгает тройной сальхов
Захра исполняет тройные прыжки, но никогда не набирала даже 100 баллов за две программы. Рекорд Загитовой — 238,43.
Русский тренер
Захру тренирует Александра Иевлева — бывшая российская фигуристка, которая выигрывала золото Кубка России и серебро чемпионата.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Захра в университете изучает защиту окружающей среды. Её короткая программа посвящена глобальному потеплению.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Лари восхищается Евгенией Медведевой, хотя лично с российской фигуристкой не знакома.
Евгения Медведева. Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Моя любимая фигуристка — Евгения Медведева, мне импонирует её умение никогда не сдаваться, какие бы проблемы её ни преследовали. Она показывает, как она любит фигурное катание, и это вдохновляет меня. Для меня она пример для подражания
Захра Лари
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Кто лучше — Загитова или Медведева?
При этом на вопрос Лайфа о том, кто из российских фигуристок лучше, Захра ответила весьма уклончиво.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
День рождения в Красноярске
"Волонтёры организовали для меня торт со свечами, это было очень трогательно. Мне нравится здесь, я чувствую себя свободно".
Мечта Захры — Олимпиада в Пекине. Красноярская Универсиада — первый шаг на пути к ней. Лари выйдет на лёд уже 8 марта.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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