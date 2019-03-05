Фанатка Медведевой и защитница природы. Принцесса льда в хиджабе на Универсиаде

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Фанатка Медведевой и защитница природы. Принцесса льда в хиджабе на Универсиаде

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Захра Лари. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Одной из самых необычных участниц студенческих игр в Красноярске станет Захра Лари – первая фигуристка из ОАЭ, ради которой даже пришлось изменить правила, чтобы она могла выходить на лёд в хиджабе. О том, кто является для неё примером и какая у спортсменки мечта — в материале Лайфа.

Захра — дочь американки и гражданина ОАЭ. Родилась в 1995 году. Начала заниматься фигурным катанием в 13 лет.

Вдохновилась "Принцессой льда"

Спорт в жизни Захры появился после просмотра голливудского фильма о девочке, которая бросает учёбу ради фигурного катания.

Фото: © kinopoisk

Проблемы с хиджабом

В сезоне 2011/2012 Захра впервые выступила на международном уровне. За несогласованную деталь костюма судьи сняли ей балл.

Фото: © instagram/zahralari

Вскоре запрет на хиджаб в фигурном катании сняли. Как раз из-за Захры. А в 2017 году компания Nike разработала спортивный.

Захра — первая фигуристка из ОАЭ. Благодаря ей в стране появился первый клуб, где занимается уже около 100 человек.

Прыгает тройной сальхов

Захра исполняет тройные прыжки, но никогда не набирала даже 100 баллов за две программы. Рекорд Загитовой — 238,43.

Фото: © instagram/zahralari

Русский тренер

Захру тренирует Александра Иевлева — бывшая российская фигуристка, которая выигрывала золото Кубка России и серебро чемпионата.

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Захра в университете изучает защиту окружающей среды. Её короткая программа посвящена глобальному потеплению.

Лари восхищается Евгенией Медведевой, хотя лично с российской фигуристкой не знакома.

Моя любимая фигуристка — Евгения Медведева, мне импонирует её умение никогда не сдаваться, какие бы проблемы её ни преследовали. Она показывает, как она любит фигурное катание, и это вдохновляет меня. Для меня она пример для подражания

Захра Лари

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Кто лучше — Загитова или Медведева?

При этом на вопрос Лайфа о том, кто из российских фигуристок лучше, Захра ответила весьма уклончиво.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

День рождения в Красноярске

"Волонтёры организовали для меня торт со свечами, это было очень трогательно. Мне нравится здесь, я чувствую себя свободно".

Фото: © instagram/zahralari

Мечта Захры — Олимпиада в Пекине. Красноярская Универсиада — первый шаг на пути к ней. Лари выйдет на лёд уже 8 марта.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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