Фанатка Медведевой и защитница природы. Принцесса льда в хиджабе на Универсиаде

Одной из самых необычных участниц студенческих игр в Красноярске станет Захра Лари – первая фигуристка из ОАЭ, ради которой даже пришлось изменить правила, чтобы она могла выходить на лёд в хиджабе. О том, кто является для неё примером и какая у спортсменки мечта — в материале Лайфа.

Захра — дочь американки и гражданина ОАЭ. Родилась в 1995 году. Начала заниматься фигурным катанием в 13 лет. Фото: © instagram/zahralari Вдохновилась "Принцессой льда" Спорт в жизни Захры появился после просмотра голливудского фильма о девочке, которая бросает учёбу ради фигурного катания. Фото: © kinopoisk Проблемы с хиджабом В сезоне 2011/2012 Захра впервые выступила на международном уровне. За несогласованную деталь костюма судьи сняли ей балл. Фото: © instagram/zahralari Вскоре запрет на хиджаб в фигурном катании сняли. Как раз из-за Захры. А в 2017 году компания Nike разработала спортивный. Фото: © instagram/zahralari Захра — первая фигуристка из ОАЭ. Благодаря ей в стране появился первый клуб, где занимается уже около 100 человек. Захра Лари. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович Прыгает тройной сальхов Захра исполняет тройные прыжки, но никогда не набирала даже 100 баллов за две программы. Рекорд Загитовой — 238,43. Фото: © instagram/zahralari Русский тренер Захру тренирует Александра Иевлева — бывшая российская фигуристка, которая выигрывала золото Кубка России и серебро чемпионата. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид Захра в университете изучает защиту окружающей среды. Её короткая программа посвящена глобальному потеплению. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович Лари восхищается Евгенией Медведевой, хотя лично с российской фигуристкой не знакома. Евгения Медведева. Фото: © РИА Новости/Нина Зотина Моя любимая фигуристка — Евгения Медведева, мне импонирует её умение никогда не сдаваться, какие бы проблемы её ни преследовали. Она показывает, как она любит фигурное катание, и это вдохновляет меня. Для меня она пример для подражания Захра Лари Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович Кто лучше — Загитова или Медведева? При этом на вопрос Лайфа о том, кто из российских фигуристок лучше, Захра ответила весьма уклончиво. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович День рождения в Красноярске "Волонтёры организовали для меня торт со свечами, это было очень трогательно. Мне нравится здесь, я чувствую себя свободно". Фото: © instagram/zahralari Мечта Захры — Олимпиада в Пекине. Красноярская Универсиада — первый шаг на пути к ней. Лари выйдет на лёд уже 8 марта. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович