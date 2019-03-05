Как в кино. Сборная России по хоккею героически победила США на Универсиаде

Благодаря третьей шайбе, забитой в финальном периоде, хозяева соревнований записали в актив очередную победу на турнире.

На хоккейном турнире Универсиады в Красноярске закончились проходные матчи, и началась настоящая борьба. После непростой победы над словаками и разгрома японцев сборную России экзаменовала мощная американская команда.

Начало матча осталось за хозяевами: счёт в первом периоде открыл Данила Квартальнов. Затем Егор Морозов удвоил перевес уже по ходу второго игрового отрезка — 2:0. Но сборная США даже не думала сдаваться. Американцы отыграли обе шайбы и сравняли счёт во втором периоде — 2:2.

Как происходит в большинстве спортивных фильмов, судьба матча решалась в последнем периоде. И он остался за российской командой: Игорь Руденко забросил шайбу, которая стала победной в матче.

3:2 — сборная России одерживает трудную и очень важную победу. Магия цифр: третий период, третий гол, третья победа. К счастью для сборной России, место у неё всё-таки первое, а на третье.

Турнирная таблица группы А: