Как в кино. Сборная России по хоккею героически победила США на Универсиаде

На хоккейном турнире Универсиады в Красноярске закончились проходные матчи, и началась настоящая борьба. После непростой победы над словаками и разгрома японцев сборную России экзаменовала мощная американская команда.
Начало матча осталось за хозяевами: счёт в первом периоде открыл Данила Квартальнов. Затем Егор Морозов удвоил перевес уже по ходу второго игрового отрезка — 2:0. Но сборная США даже не думала сдаваться. Американцы отыграли обе шайбы и сравняли счёт во втором периоде — 2:2.
2:2 после второго периода!— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 5 марта 2019 г.
Cоставы команд и статистика матча: https://t.co/hme2AWJk2Z
Score 2:2 after the second period!
Team members and match statistics: https://t.co/hme2AWJk2Z#Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSport FISU #Хоккей #Hockey pic.twitter.com/L8IHX0KAUs
Как происходит в большинстве спортивных фильмов, судьба матча решалась в последнем периоде. И он остался за российской командой: Игорь Руденко забросил шайбу, которая стала победной в матче.
3:2 — сборная России одерживает трудную и очень важную победу. Магия цифр: третий период, третий гол, третья победа. К счастью для сборной России, место у неё всё-таки первое, а на третье.
Турнирная таблица группы А:
- Россия — 8 (3)
- Словакия — 7 (3)
- Чехия — 6 (3)
- США — 3 (3)
- Венгрия — 3 (3)
- Япония — 0 (3).
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