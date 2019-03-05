Плюс 10 в Красноярске. Россия упрочила лидерство в медальном зачёте Универсиады

Очередной день студенческих соревнований принёс российской сборной десять медалей.

Что ни день, то победа — примерно под таким девизом проходит для российских спортсменов Универсиада в Красноярске. Очередной соревновательный день ознаменовался победами в спортивном ориентировании на лыжах: золото выиграли Сергей Горланов и Мария Вяткина.

Серебряных и бронзовых наград российские студенты завоевали по четыре: в спортивном ориентировании, сноуборде, шорт-треке и горнолыжном спорте.

Плюс 10 наград за день только упрочили и без того безоговорочное лидерство сборной России в медальном зачёте. У студентов из Южной Кореи, идущих вторыми, пять медалей в активе, у российских — 39.

Завтра медали разыграют в лыжных гонках, биатлоне, фристайле, сноуборде и шорт-треке.