Разберутся в Москве. "Динамо" проиграло "Йокериту" в Хельсинки

Московское "Динамо" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина проиграло в гостях финскому "Йокериту" — 2:1. Победа позволила "джокерам" сократить разрыв в серии до минимума (2-3).
Финны открыли счёт на четвёртой минуте первого периода усилиями Ессе Йоэнсуу.
Поборолся и подправил.#ЙОКДИН | #КубокГагарина pic.twitter.com/XZkOjb0fyM— КХЛ (@khl) 5 марта 2019 г.
Следующую шайбу болельщики увидели только в середине третьего периода. Отличился нападающий "джокеров" Джон Норман.
Норман кладёт вторую! #ЙОКДИН | #КубокГагарина pic.twitter.com/5mPgfhoUL0— КХЛ (@khl) 5 марта 2019 г.
Гол Патрика Закриссона за три минуты до конца основного времени матча не спас динамовцев от поражения.
Закриссон сокращает за 2 минуты до конца.#ЙОКДИН | #КубокГагарина pic.twitter.com/PBPAfUDYcl— КХЛ (@khl) 5 марта 2019 г.
Шестой матч между командами пройдёт в Москве. В случае выигрыша "Динамо" выйдет в 1/4 Кубка Гагарина. Если же победит "Йокерит", то серия вернётся в Хельсинки. Напомним, команды играют до четырёх побед, после чего победитель отправится в четвертьфинал.
Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф
- "Йокерит" — "Динамо" — 2:1 (в серии 2:3)
- "Металлург" — "Салават Юлаев" — 1:2 ОТ (в серии 2:3)
- "Локомотив" — "Сочи" — 3:0 (в серии 3:2)
- Популярные
- По времени