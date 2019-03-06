Разберутся в Москве. "Динамо" проиграло "Йокериту" в Хельсинки

Бело-голубые не смогли оформить путёвку в четвертьфинал, уступив финнам с минимальным счётом. Серия возвращается в Москву.

Московское "Динамо" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина проиграло в гостях финскому "Йокериту" — 2:1. Победа позволила "джокерам" сократить разрыв в серии до минимума (2-3).

Финны открыли счёт на четвёртой минуте первого периода усилиями Ессе Йоэнсуу.

Следующую шайбу болельщики увидели только в середине третьего периода. Отличился нападающий "джокеров" Джон Норман.

Гол Патрика Закриссона за три минуты до конца основного времени матча не спас динамовцев от поражения.

Шестой матч между командами пройдёт в Москве. В случае выигрыша "Динамо" выйдет в 1/4 Кубка Гагарина. Если же победит "Йокерит", то серия вернётся в Хельсинки. Напомним, команды играют до четырёх побед, после чего победитель отправится в четвертьфинал.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф