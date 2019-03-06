Мадрид убит. "Аякс" прикончил "Реал" в гостях и прошёл в 1/4 финала ЛЧ

В Лиге чемпионов свершилась сенсация: победитель турнира трёх последних сезонов вылетел в первом же раунде плей-офф. Без Роналду и Зидана "Реал" оказался беспомощен в противостоянии с "Аяксом" и закономерно оказался за бортом четвертьфинала главного клубного футбольного турнира Европы.

После трёх побед в Лиге чемпионов подряд, чего в современной истории Лиги чемпионов ранее не случалось, "Реал" изменился. Из клуба ушёл главный тренер Зинедин Зидан, затем команду покинул, возможно, лучший игрок в его истории — Криштиану Роналду. Сезон у мадридского клуба должен был получиться переходным, но мало кто ожидал, что настолько.

В чемпионате "Реал" безнадёжно отстал от "Барсы", проиграв ей кучу раз, дома был унижен московским ЦСКА в Лиге чемпионов, потерял тренера. Но хоронить мадридцев было нельзя, пока они продолжают борьбу в ЛЧ. Именно в этом турнире в последние годы "Реал" показывал свою лучшую игру и невероятный результат.

Однако в первом матче с "Аяксом" в 1/8 финала "Реал" не был на голову выше оппонента, как многие предполагали до игры. Тем не менее мадридцы добыли важнейшую выездную победу и подошли к домашней игре с комфортным преимуществом. Однако молодой и дерзкий "Аякс" уже в первые 18 минут двумя суперголами разрушил уверенность "Реала" в своих силах — 0:2.

Dusan Tudic having fun with this Real Madrid defense. What a skill😱 and what an assist to David Neres's goal😍😱⚽⚽

RMA 0-AJX 2 (2-3)#UCL #RealMadrid #Ajax pic.twitter.com/cXMNsHEHQh — brawny💡 (@Benaiahkwame02) 5 марта 2019 г.

Перед матчем вы в нашей игре не зря вспоминали 1995 год. Именно тогда "Аякс" в ранге действующего победителя Лиги чемпионов победил "Реал" на его же поле со счётом 2:0.

Голландцы вдохновлялись той игрой и хотели её повторить. Но даже в самых дерзких мечтах амстердамцы вряд ли думали, что смогут забить "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" 4 гола! А именно это и случилось. В эпизоде с третьим мячом, который получился на загляденье, приключился ещё и кармический момент: на повторе казалось, что мяч перед голом ушёл за боковую линию, но судья мяч засчитал. Своего рода алаверды за первый матч, когда гол "Аякс" как раз не засчитали из-за системы VAR.

"Реал" забил свой гол, но это всего лишь одно взятие ворот против четырёх (!) пропущенных мячей в матче, в котором решалась судьба путёвки в четвертьфинал ЛЧ.

Мадрид убит. В первую очередь морально. Из-за всех этих пертурбаций, которые только в клубе калибра "Реала" могли прийтись на один сезон. "Реалу" нужны отдых и перезагрузка, чтобы вернуться ещё более сильным. "Аякс" мадридцам в этом помог, отправив их отдыхать намного раньше срока. В Лиге чемпионов теперь будет новый король.

Лига чемпионов, 1/8 финала.

Ответный матч.

"Реал" — "Аякс" — 1:4 (по сумме двух матчей — 3:5).

Голы: Зийех 7' (0:1), Нерес 18' (0:2), Тадич 62' (0:3), Асенсио 70' (1:3), Шёне 72' (1:4).

В параллельном матче тоже произошла трагедия, пусть и менее звонкая. "Боруссия" за два матча не сумела забить "Тоттенхэму" ни одного мяча и вылетела из Лиги чемпионов. Может, это им поможет собраться на борьбу в чемпионате Германии и не отдать титул "Баварии"? А лондонцы в очередной раз надеются, что смогут наконец-то показать болельщикам Лигу чемпионов на своём стадионе.

Harry Kane has now scored 14 goals in his first 17 #UCL games 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VauaGfDbVi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 марта 2019 г.

Лига чемпионов, 1/8 финала.

Ответный матч.

"Боруссия" — "Тоттенхэм" — 0:1 (по сумме двух матчей — 0:4).

Гол: Кейн 48' (0:1).