Время Забита. Кто станет его новым соперником в UFC?

После воскресной победы над топовым бойцом из США Джереми Стивенсом российский проспект полулёгкой весовой категории Забит Магомедшарипов поднялся сразу на семь строчек в рейтинге UFC, обосновавшись на шестом месте. Резкий скачок и попадание в топ-6 лучших полулегковесов должны гарантировать Забиту уже в следующем выступлении соперника с громким именем и возможность претендовать на бой за титул. Кто же им станет?

Прежде стоит отметить, что по итогам медицинских осмотров Магомедшарипов отстранён спортивной комиссией штата Невада на шесть календарных месяцев с момента боя против Стивенса (повреждение лодыжки и стопы левой ноги). Таким образом, "дагестанский Брюс Ли" сможет вернуться в клетку не ранее чем 2 сентября, что, впрочем, позволяет бойцу рассчитывать на проведение в нынешнем году теоретически ещё двух поединков.

13 апреля чемпион полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй на время "заморозит" дивизион, отправившись на поиски счастья в лёгком весе. В этот вечер гавайская звезда проведёт поединок за пояс временного чемпиона UFC с Дастином Порье, победитель боя должен будет автоматически получить право драться с регулярным чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, чьё возвращение планируется в ноябре. И тут возникает вопрос: если Холлоуэй выиграет у Порье и получит в следующие соперники российского Орла, то как будут развиваться события в весе до 65,8 кг? Не исключено, что и в этом дивизионе боссы UFC введут временный пояс, отобрав для претендентского поединка двух топов из первой пятерки.

Один из претендентов на участие в этом поединке определится, скорее всего, 11 мая по итогам сражения экс-чемпиона Жозе Альдо (№1 в рейтинге) и австралийского бойца Александра Волкановски (№4 в рейтинге). В 2017 году Альдо дважды уступил Холлоуэю, и для получения возможности вновь сойтись в клетке с чемпионом бразильский ветеран должен будет уверенно "разобрать" Волкановски и в случае ввода временного пояса забрать и его. Но мало кому в офисе UFC будет интересен третий бой "лица со шрамом" и Макса…

Другой кандидат на участие в претендентском поединке за временный пояс чемпиона американской организации должен будет определиться среди Брайана Ортеги, Френки Эдгара, Ренато Карнейро и… Забита Магомедшарипова.

Ортега и Карнейро свои крайние поединки проиграли: Брайан был деклассирован чемпионом Холлоуэем, а Ренато проиграл нокаутом Альдо. Но при этом оба бойца продолжают находиться на высоких позициях в рейтинге, и именно им может быть поручено проверить Забита в действительно высокостатусных боях.

Наиболее оптимальным вариантом для россиянина мог бы стать поединок с Фрэнки Эдгаром, но Магомедшарипов совсем недавно в интервью журналистам заявил, что не станет биться с американцем, разве что во время спаррингов. Дело в том, что Забит и Эдгар тренируются в одном зале в Нью-Джерси и их связывают дружеские отношения.

По словам самого Забита, ему наиболее интересен победитель предстоящего боя между Жозе Альдо и Александром Волкановски. Такой поединок — кратчайший путь для дагестанца к битве за пояс чемпиона, но вряд ли руководство UFC предоставит российскому спортсмену такую возможность уже в следующем выступлении.

Наверняка Магомедшарипова будет ждать генеральная проверка… Брайан Ортега или Ренато Карнейро?