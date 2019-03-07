"Зенит" — "Вильярреал": после прошлой встречи Питер выиграл Кубок УЕФА

Сегодня петербургский "Зенит" проведёт первый матч в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Начало — в 20:55 (мск).

Петербургский "Зенит" продолжает борьбу в Лиге Европы. На очереди противостояние с испанским "Вильярреалом". Рассказываем подробнее о сопернике сине-бело-голубых.

"Вильярреал" сейчас переживает не лучшие свои времена. В чемпионате Испании они аутсайдеры — 18-е место из 20. В последних 15 матчах на выезде они победили лишь единожды. И играют испанцы крайне нестабильно — то дома громят "Севилью", то проигрывают "Атлетико"... Что касается выступлений в Лиге Европы, то на групповом этапе они шли без единого поражения, правда, и побед на их счету всего две. В 1/6 финала "Вильярреал" победил "Спортинг", а потом сыграл с ним вничью, но в обеих встречах он был в большинстве.

Последние матчи "Вильярреала":

"Атлетико Мадрид" — "Вильярреал" — 2:0

"Вильярреал" — "Спортинг" — 1:1

"Вильярреал" — "Севилья" — 3:0

"Спортинг" — "Вильярреал" — 0:1

Ключевым становится вопрос, насколько "жёлтой субмарине" в сложившейся ситуации вообще нужна Лига Европы? Вылет из Еврокубка поможет ей сосредоточиться на выживании в Примере.

Большим плюсом будет то, что "Вильярреалу" из-за травм не помогут сразу несколько футболистов (Тригерос, Бонера и Сориано). Хотя и у "Зенита" аналогичная проблема — до сих пор не вернулись в строй Ерохин, Маркизио.

История противостояний

"Зенит" и "Вильярреал" уже встречались на поле, правда, было это больше 10 лет назад, когда Лига Европы ещё называлась Кубком УЕФА. В 2008 году на стадии 1/16 финала в первом матче в Испании сине-бело-голубые уступили со счётом 1:2, а дома выиграли — 1:0. Гол Павла Погребняка на выезде (дома, кстати, тоже забил он) помог петербуржцам выйти в следующую стадию турнира.

И именно в том сезоне "Зенит" триумфально выиграл Кубок УЕФА. Интересно, что в тех матчах сыграл и ныне действующий игрок "Зенита" — Александр Анюков.

Для "Вильярреала" это уже вторая поездка в Россию в нынешнем сезоне. В октябре 2018-го он противостоял московскому "Спартаку" на групповом этапе Лиги Европы. Матч тогда завершился со счётом 3:3, а дома испанцы в меньшинстве победили красно-белых (2:0). Это показывает, что характер у команды есть.

"Зенит" явный фаворит?

Последние матчи "Зенита":

"Фенербахче" — "Зенит" — 1:0

"Зенит" — "Фенербахче" — 3:1

"Урал" — "Зенит" — 0:1

Петербургский клуб совсем недавно вернулся в игру после зимнего перерыва, проведя всего три встречи. В 1/16 финала Лиги Европы команда Семака на выезде проиграла "Фенербахче", а дома победила их. В чемпионате страны сине-бело-голубые одолели "Урал", но с минимальным преимуществом.

"Зенит" — явный фаворит этой встречи. И с соперником ему очень повезло, в отличие от того же "Краснодара", который также сыграет сегодня против "Валенсии". Команда Сергея Семака должна обыграть "Вильярреал" и выйти в следующую стадию. Получится это или нет, узнаем уже скоро.