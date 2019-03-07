"Краснодар" против "Валенсии" Черышева. Покажут ли наши "быки" их тореадорам

Сегодня "Краснодар" будет противостоять "Валенсии" в своей первой встрече в 1/8 финала Лиги Европы. Начнётся матч в 23:00 по московскому времени.

"Краснодар" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. И противник у него очень опасный — испанская "Валенсия". "Летучие мыши" идут на седьмом месте Примеры. Уже девять матчей они не проигрывают, и такое же количество встреч не знают поражений дома в Лиге Европы.

Последние матчи "Валенсии":

"Селтик" — "Валенсия" — 0:2

"Валенсия" — "Экспаньол" — 0:0

"Валенсия" — "Селтик" — 1:0

"Леганес" — "Валенсия" — 1:1

"Валенсия" — "Реал Бетис" — 1:0

"Валенсия" — "Атлетик" — 2:0

Для россиян "Валенсия" — это прежде всего клуб Дениса Черышева, одного из героев чемпионата мира в составе сборной России, которая сенсационно дошла до четвертьфинала. И самое интересное, что свой первый матч за национальную команду Денис провёл как раз в Краснодаре в ноябре 2012 года против команды США. Поэтому ответная встреча в столице Кубани для него будет отчасти особенной.

Молодость Vs Опыт

"Краснодар" уверенно начал выступление в этом сезоне в Лиге Европы, а вот после зимнего перерывы "быки" пока ещё не раскачались: две ничьи с "Байером" в 1/16 финала, ничья со "Спартаком" и проигрыш "Ростову" в Кубке России. Безвыигрышная серия длится уже семь матчей подряд... Но когда-то же её нужно прервать?

Последние матчи "Краснодара":

"Краснодар" — "Байер" — 0:0

"Байер" — "Краснодар" — 1:1

"Ростов" — "Краснодар" — 1:0

"Спартак" — "Краснодар" — 1:1

Зато "Краснодар" забил 32 гола в чемпионате страны, и это лучший показатель. При этом пропустил 14 мячей, а это второй результат в РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Мурада Мусаева продолжают занимать второе место.

"Краснодар" и "Валенсия" ещё ни разу не встречались на поле, тем интереснее будет это противостояние. Очевидно, что наша команда уступает "летучим мышам" в опыте, но "Краснодар" совсем молодой и амбициозный клуб, который, как мы знаем, умеет собраться и спасти сложнейший матч.

Устроят ли российские "быки" победную корриду в Испании, узнаем уже сегодня.