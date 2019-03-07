UFC on ESPN+ 4: возвращение Омари, Куницкой и Чёрного Зверя

В ночь с 9 на 10 марта в Канзасе (США) состоится очередной ивент бойцовской организации UFC, главным событием которого станет бой в тяжёлом весе между экс-чемпионом промоушена Джуниором дос Сантосом и экс-претендентом Дерриком Льюисом. В рамках UFC on ESPN+ 4 пройдут также два поединка с участием представителей российского ММА.

Джуниор дос Сантос (20-5-0) по прозвищу Цыган свою "минуту славы" завоевал 12 ноября 2011 года, выиграв техническим нокаутом у Кейна Веласкеза и став таким образом новым чемпионом UFC. Отстояв пояс в поединке с Фрэнком Миром, бразильский нокаутёр распрощался с титулом в декабре 2012 года, позволив Веласкезу взять у себя реванш.

После потери статуса чемпиона Джуниора стали мучать постоянные травмы, что не могло не сказаться на частоте выступлений Цыгана в клетке. Начиная с 2013 по 2017 год дос Сантос проводит только по одному поединку в год. В прошлом году южноамериканский боец сумел всё же провести два боя, выиграв у Благоя Иванова и Тая Туивасы.

Деррик Льюис (21-6-0) в своём прошлом выступлении бился за пояс чемпиона UFC, став "лёгкими деньгами" для Даниэля Кормье. Поражение в поединке с DC прервало победную серию Чёрного Зверя, насчитывавшую три поединка. Нельзя не отметить, что по всем законам "физики" оспорить пояс Кормье должен был не Деррик, а Александр Волков, но в претендентском поединке москвич допустил попросту детскую ошибку, опустив руки в самом конце поединка и пропустив роковой удар.

Волков сенсационно проиграл американцу Льюису на турнире UFC

Льюис — далеко не самый техничный боец в мире, но он обладает нокаутирующими ударами с обеих рук, выносливостью и, самое главное, выдержкой, позволяющей ему устраивать неожиданные "камбэки" в полностью проигранных сражениях, как это было, к примеру, в боях с тем же Волковым или Шамилем Абдурахимовым.

Фаворит данного противостояния — Джуниор дос Сантос, но сумеет ли он не терять концентрацию на протяжении всех 25 минут поединка? По словам Льюиса, ему "просто необходимо один раз прикоснуться к сопернику", и всё будет кончено…

Также на предстоящем в Канзасе ивенте свои поединки проведут российские бойцы Омари Ахмедов и Яна Куницкая.

Омари Ахмедов (17-4-1) идёт на серии из трёх беспроигрышных поединков, но крайний бой дагестанца Марвина Веттори завершился вничью. Случилось это аж в декабре 2017 года. До этого Ахмедов выиграл два сражения у Кайла Нока и Абдула Разака Альхассана.

Следующим соперником Омари станет именитый американский боец Тим Боетч, обладающий колоссальным опытом и прекрасной борцовской базой. Для российского спортсмена этот поединок станет прекрасной возможностью вновь заявить о себе и претендовать в ближайшее время на схватки с противниками, так сказать, "из рейтинга".

Яна Куницкая (11-4-0) до прихода в UFC владела поясом женского промоушена Invicta, что позволило питерской спортсменке при заключении сделки с компанией Даны Уайта сразу же получить в соперницы мегазвезду женского ММА Кристину Жустино по прозвищу Сайборг. Чуда в этом противостоянии не случилось: бразильянка выиграла техническим нокаутом в первом раунде. В следующем выступлении Куницкая смогла закрыть поражение, одолев единогласным решением судей Лину Лансберг.

В ближайшее воскресенье Яна выйдет на бой против 41-летней Марион Рено (9-4-1), проведшей в UFC 9 поединков. Американская спортсменка билась со многими звёздами клетки, включая Холли Холм, Джессику Андраде и Сару Макманн. В крайнем своём выступлении 14 июля 2018 года Рено вышла на поединок с топовой Кэт Зингано, которой уступила судейским решением.

Время Забита. Кто станет его новым соперником в UFC?