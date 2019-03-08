Кровавый спорт — не женское дело? 8 лучших девушек-бойцов

В Международный женский день Лайф составил список восьми топовых женщин — бойцов смешанных единоборств. Кто-то из них известен своими потрясающими результатами в клетке, а некоторых поклонники ММА запомнили по сногсшибательным внешним данным. Но всех их объединяет одно: они искренне любят самый кровавый спорт в истории человечества и им точно не откажешь в мужестве.

Анастасия Янькова

28-летняя москвичка известна миру смешанных единоборств и кикбоксинга не только отвагой в бою и бескомпромиссными сражениями, но и своей яркой, модельной внешностью, не раз приводившей Янькову на обложки глянцевых журналов.

Анастасия начала свою спортивную карьеру с выступлений по тайскому боксу, добившись в этой разновидности боевых искусств титула обладательницы Кубка России и Кубка консульства Королевства Таиланд. Но со временем Яньковой наскучили бои по правилам муай-тай и К-1, и уже в 2013 году белокурая красавица попробовала себя в ММА. Опыт оказался удачным, Анастасия выиграла болевым приёмом. Спустя два года с момента дебюта в смешанных единоборствах российская спортсменка предстала перед многотысячной публикой уже в промоушене Fight Nights Global, выиграв на этот раз рычагом локтя.

В 2016 году Янькова пополнила ростер компании Bellator, имея на сегодняшний момент рекорд в американской организации 4-1. Что касается личной жизни Анастасии, то до ноября прошлого года это была тайна за семью печатями, пока, наконец, Янькова не представила общественности своего бойфренда — экс-бойца UFC, руководителя AKA Thailand Майка Свика.

Валентина Шевченко

Киргизская Пуля с русскими корнями сейчас самая популярная женщина-боец на постсоветском пространстве. Валентина смогла в кратчайший срок пройти путь от дебютантки UFC до статуса чемпионки!

Шевченко показывает убийственный стиль "бульдога" в клетке, попросту "уничтожая" соперниц. В UFC Валентина проигрывала только Аманде Нунис, но оба поражения в поединках с бразильской Львицей вызывают большие споры. На данный момент сложно представить, кто бы мог остановить 30-летнюю уроженку Бишкека. Хоть в клетке, хоть в пламенном исполнении лезгинки!

Кристиана Жустину

Живая и действующая легенда женских ММА: Кристиана Жустину по прозвищу Сайборг — самый доминирующий и опасный боец женского пола на планете. Несмотря на поражение нокаутом в поединке с Амандой Нунис, вряд ли кто-то из звёздных и статусных экспертов может заявить, что в возможном реванше Кристиана не будет фаворитом.

За годы своей профессиональной карьеры 33-летняя Сайборг провела 22 поединка, выиграв в 20 из них (17 нокаутом). Кристиана исповедует атакующий стиль ведения боя, каждый её удар может стать фатальным для соперниц. Интересный факт, но, по словам Фабрисио Вердума, "Крис нокаутировала во время спаррингов и мужчин". Особенность бразильянки в большой мышечной массе и огромной физической силе. Кстати, прозвище Сайборг досталось Жустину от бывшего супруга, известного бойца Эванжелисты Сантуса. В кулуарах ММА то и дело возникают разговоры о проведении первого в истории поединка между мужчиной и… женщиной.

Поверьте, если до этого когда-нибудь действительно дойдёт, то от женщин в этом фрик-поединке будет биться Кристиана Сайборг Жустину. По-другому и быть не может.

Марина Мохнаткина

Марина Мохнаткина — представительница самого патриотичного для России вида единоборств — самбо. В любительском спорте 30-летняя пермячка выиграла всё и даже больше: семикратная чемпионка России, шестикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы… На шее Марины не хватает только медали Олимпийских игр, но, как известно, самбо пока не входит в число олимпийских видов спорта.

В профессиональных ММА Мохнаткина себя также неплохо чувствует, имея за плечами винстрик из четырёх поединков, каждый из которых был завершён болевым приёмом в первом раунде. Но крайнее выступление титулованной самбистки было омрачено поражением в бою за пояс чемпионки Fight Nights Global. Неожиданно для многих в тот вечер Мохнаткина проиграла Лиане Джоджуа, тем самым поставив под угрозу свою дальнейшую карьеру в ММА…

Дело в том, что супруг спортсменки, известный российский боец смешанных единоборств и боевого самбо Михаил Мохнаткин в преддверии прошлогоднего боя не раз заявлял, что в случае фиаско Марина распрощается с ММА. Но, судя по всему, звезда самбо смогла убедить Михаила в необходимости продолжить карьеру в профессиональном спорте, заключив контракт с организацией Bellator. Ждём фурора вокруг отечественной разработки — самообороны без оружия — за океаном! Ждать осталось недолго…

В полку красавиц Bellator прибыло: Марина Мохнаткина пробует себя за океаном

Габи Гарсия

Самой популярной женщиной-бойцом в супертяжёлом весе в мире можно с уверенностью назвать Габи Гарсию. Девятикратная чемпионка мира по джиу-джитсу из Бразилии обладает уникальными физическими данными: при росте 188 сантиметров Габи весит 105 килограммов, как говорят в таких случаях, "ни грамма жира".

Гарсия необычайно популярна в Японии, где она дебютировала в качестве бойца ММА в организации Rizin 31 декабря 2015 года. На сегодняшний день южноамериканка провела в клетке 7 поединков (6 побед, один бой признан несостоявшимся). Самая главная проблема для промоутеров — это находить соперниц для могучей Габи, что нередко приводит к проведению фрик-матчей.

Самый яркий пример — бой против 50-летней Юмико Хотты в 2016-м, весившей на тот момент не более 76 кг. Но это уже не проблемы Гарсии, она бьётся с теми, кого ей предоставят. И делает это довольно успешно!

Пейдж Ванзант

Сложно представить, что в школьные годы одна из самых красивых женщин — бойцов ММА Пейдж Ванзант была жуть как закомплексована и находилась в постоянном состоянии стресса. Белокурой красавице было сложно найти общий язык со сверстницами, и она была изгоем в школе. В 14-летнем возрасте с Пейдж случилось страшное: её пригласили на школьную тусовку, напоили и надругались… Этот роковой случай стал душевной травмой для будущей звезды UFC на всю жизнь, но всё же она смогла найти в себе силы жить дальше…

Ванзант повезло, что её отец оказался любителем ММА и бывшим рестлером. Именно по его указке в 2009 году Пейдж стала заниматься боевыми искусствами, впоследствии став одной из лучших в мире. Спустя три года после первого занятия ММА американка провела свой первый профессиональный поединок. В 2014 году весь мир смог наблюдать за красивой девушкой уже в организации UFC. С этого момента уроженка Невады стала любимицей Америки.

Не последнюю роль в этом сыграла и страсть Ванзант к танцам и, в частности, участие в телевизионном проекте "Танцы со звёздами".

Александра Албу

Основная характеристика Александры — она очень спортивная девушка. Россиянка с молдавскими корнями попробовала себя во множестве спортивных дисциплин, включая карате, бодифитнес, грэпплинг, кроссфит, и конечно же, ММА.

Албу имеет действующий контракт с UFC и по праву считается одной из самых красивых девушек в "восьмиугольнике". Александра очень активный пользователь соцсетей, и это не может не радовать её поклонников, а также тот факт, что Албу — девушка без комплексов!

Ронда Раузи

Несмотря на уход в 2017 году из мира смешанных единоборств в мир постановочного реслинга, Ронда Раузи остаётся самой популярной женщиной-бойцом на планете. И это неудивительно. Раузи за годы своей пятилетней профессиональной карьеры сделала женское ММА полноправным членом бизнеса UFC, позволив девушкам зарабатывать не меньше мужчин в клетке.

По словам президента организации Дана Уайта, Раузи — самая главная звезда UFC. К сожалению, Ронда не смогла пережить разгромное поражение в поединке с Холли Холм, а затем в бою с Амандой Нунис. Но даже это не смогло сказаться на величии имени первой чемпионки UFC. Ронда Раузи по-прежнему очень популярна среди поклонников спорта, интересна журналистам и сногсшибательна!