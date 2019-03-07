Ученик превзошёл учителя. Джеймс опередил Джордана по очкам в НБА

Теперь лидер "Лейкерс" находится на четвёртом месте в истории лиги по набранным баллам.

Минувшей ночью в Национальной баскетбольной ассоциации случилось исторические событие. Один из лучших игроков поколения Леброн Джеймс превзошёл очковые достижения своего кумира Майкла Джордана. В игре с "Денвером" Джеймс набрал 32 293-е очко и вышел на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

Мальчишкой я мечтал о вдохновении. Я хотел быть, как Эмджей, хотел бросать с отклонением, как Эмджей, хотел высовывать язык, как Эмджей, носить кроссовки, как Эмджей. Хотел, чтобы в какой-то момент дети смотрели на меня, как это было с Эмджеем. Джеймс о Джордане

Теперь мечта Леброна сбылась. Его кумир остался позади. Впереди только три человека: Коби Брайант (33 643), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

Отметим, что у достижения Леброна есть несколько оговорок. Во-первых, он проводит уже шестнадцатый сезон в НБА, в то время как Джордан сыграл всего в 15. При этом Эмджей за карьеру шесть раз становился чемпионом, Леброн — только трижды.

Кроме того, матч с "Денвером" "Лейкерс" в итоге проиграли и рискуют не попасть в плей-офф. Калифорнийская команда занимает в таблице Западной конференции 11-е место, а для попадания в стадию игр на вылет нужно быть как минимум на восьмом.