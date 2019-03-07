Иллюзия обмана. Русский защитник "украл" шайбу посреди матча НХЛ

Судьи, хоккеисты и зрители никак не могли понять, куда делся игровой снаряд во время игры.

Фокус с исчезновением шайбы от Ивана Проворова. pic.twitter.com/nCnYNX19ou — NHL Россия (@NHLrussia) 7 марта 2019 г.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов по ходу матча с "Вашингтоном" стал волшебником поневоле. Российский игрок похитил шайбу в полёте, и даже сам того не заметил. А все вокруг ломали голову, куда же она подевалась.

Оказалось, что шайба случайно оказалась в экипировке Проворова. После рикошета от сетки она залетела в область между свитером и шортами, мгновенно потерявшись в чёрной форме защитника. Раскрыть фокус удалось благодаря внимательным судьям, которые настоятельно рекомендовали Ивану проверить экипировку.

Проворов отметился в этом матче ещё и невероятным сейвом, когда помешал Овечкну поразить пустые ворота. Но к тому моменту Ови уже забил 46-й гол в сезоне, а его "Вашингтон" разделался с "Филадельфией" — 5:3.