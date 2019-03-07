Фанаты "Динамо" устроят акцию протеста из-за переноса игры со "Спартаком"

На сайте объединения болельщиков бело-голубых опубликовали заявление относительно переноса матча с "ВТБ Арены" в Химки.

Болельщики московского "Динамо" организовывают акцию протеста во время дерби со "Спартаком". Фанаты намерены отказаться от визуальной поддержки (баннеры, флаги), а также первые 10 минут матча провести в тишине.

— Взвесив все за и против, принято решение не оставлять команду без поддержки в сверхпринципиальном матче. Призываем вас быть в этот день на стадионе и не только поддержать игроков, бьющихся за наш клуб на футбольном поле, но и показать наше отношение к происходящему вокруг арены в Петровском парке, — говорится на сайте.

Встреча должна состояться 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата России. Изначально планировалось, что он пройдёт на новой "ВТБ Арене" и перед матчем состоится официальное открытие, но РПЛ не разрешила проводить там игру из-за проблем с полем.