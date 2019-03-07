Подарок для итальянца. Фигурист Ковтун из-за падения проиграл золото Универсиады

Российский спортсмен чудом сохранил второе место, бронза досталась грузину Морису Квителашвили, который раньше представлял Россию.

На Универсиаде в Красноярске завершились соревнования фигуристов-одиночников. Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун, который был лидером после короткой программы, в произвольной упал, чем значительно снизил себе баллы. Лучше него выступили два спортсмена, один из которых отобрал у Ковтуна золотую медаль. Им стал итальянец Маттео Риццо.

Это уже второй случай по ходу этого сезона, когда российские фигуристы буквально дарят Риццо медали. На чемпионате Европы Михаил Коляда, который после короткой программы лидировал, завалил произвольную и скатился на пятое место, что позволило Риццо впервые подняться на пьедестал континентального первенства.

Ковтун же ниже второго места не упал: у него серебро Универсиады. Третье место занял спортсмен из Грузии Морис Квителашвили, который до 2016 года защищал цвета российского триколора.

Ещё два российских спортсмена, Александр Самарин и Андрей Лазукин, стали лучшими из остальных: у них четвёртое и пятое места соответственно.