Повторение рекорда! Россия досрочно достигла результата прошлой Универсиады

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Повторение рекорда! Россия досрочно достигла результата прошлой Универсиады

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Пьедестал у спортивных пар получился исключительно российским. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В Алма-Ате российские студенты тоже завоевали 71 медаль. Но в Красноярске осталось ещё пять дней соревнований.

На красноярской Универсиаде триумфально для России завершился очередной день соревнований. Хозяева соревнований традиционно доминировали во всех видах спорта. В итоге это привело к завоеванию 13 из 17 разыгрываемых медалей.

Гонки преследования в биатлоне и у мужчин, и у женщин завершились пьедесталами исключительно из наших студентов, аналогичная ситуация сложилась в соревновании спортивных пар в фигурном катании.

В горных лыжах серебро досталось Австрии, в фигурном катании золото — Италии, а бронза — Грузии, остальные медали завоевали российские спортсмены. Кроме того, хозяева Универсиады выиграли ещё и смешанную эстафету в спортивном ориентировании.

В итоге после очередного дня студенческих игр в копилке российской сборной 71 медаль: 23 золотые, 26 серебряных наград и 22 бронзовые. Это повторение рекорда 2017 года, когда наша сборная выиграла в общем столько же наград. Однако в Красноярске впереди ещё пять соревновательных дней. У ближайших преследователей 12 медалей, половина из которых высшей пробы.

<p>Медальный зачёт Универсиады-2019. Фото: © <a href="https://krsk2019.ru/ru/pages/schedule_and_results" target="_blank">krsk2019.ru</a></p>

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