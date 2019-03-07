Повторение рекорда! Россия досрочно достигла результата прошлой Универсиады

В Алма-Ате российские студенты тоже завоевали 71 медаль. Но в Красноярске осталось ещё пять дней соревнований.

На красноярской Универсиаде триумфально для России завершился очередной день соревнований. Хозяева соревнований традиционно доминировали во всех видах спорта. В итоге это привело к завоеванию 13 из 17 разыгрываемых медалей.

Гонки преследования в биатлоне и у мужчин, и у женщин завершились пьедесталами исключительно из наших студентов, аналогичная ситуация сложилась в соревновании спортивных пар в фигурном катании.

🇷🇺Представляем призеров в парном фигурном катании🏆



Благодарим спортсменов за участие и подаренные эмоции⛸



🇬🇧Meet the winners in pair skating!🏆



We thank athelets for participation and shared emotions!⛸ pic.twitter.com/UfOoLEYLNM — Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) 7 марта 2019 г.

В горных лыжах серебро досталось Австрии, в фигурном катании золото — Италии, а бронза — Грузии, остальные медали завоевали российские спортсмены. Кроме того, хозяева Универсиады выиграли ещё и смешанную эстафету в спортивном ориентировании.

В итоге после очередного дня студенческих игр в копилке российской сборной 71 медаль: 23 золотые, 26 серебряных наград и 22 бронзовые. Это повторение рекорда 2017 года, когда наша сборная выиграла в общем столько же наград. Однако в Красноярске впереди ещё пять соревновательных дней. У ближайших преследователей 12 медалей, половина из которых высшей пробы.