"Салават Юлаев" вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

Уфимский "Салават Юлаев" в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме победил магнитогорский "Металлург" — 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. У уфимцев дублем отметился финский нападающий Тему Хартикайнен. Вторую шайбу форвард забросил за 46 секунд до финальной сирены, переведя игру в овертайм.
Хартикайнен спасает Уфу за 46 секунд до сирены!— КХЛ (@khl) 7 марта 2019 г.
В 4-й раз за 6 матчей серии мы уходим в ОТ.#СЮЛММГ | #КубокГагарина pic.twitter.com/qQM6x7SYX0
У "Магнитки" отличились Булирж и Шор. Обе шайбы сталевары забросили в конце второго периода.
2-й урок геометрии от "Магнитки".#СЮЛММГ | #КубокГагарина pic.twitter.com/hML4IjpDUb— КХЛ (@khl) 7 марта 2019 г.
Победу и путёвку в следующий раунд Кубка Гагарина Уфе в овертайме принёс Йоонас Кемппайнен.
6-я команда выбивает 3-ю и отправляется в полуфинал Востока! #КубокГагарина pic.twitter.com/j3jEJ3XaY9— КХЛ (@khl) 7 марта 2019 г.
Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф.
"Салават Юлаев" — "Металлург" Магнитогорск — 3:2 ОТ (в серии 4-2)
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