"Салават Юлаев" вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

В драматичном матче уфимцы в овертайме взяли верх над "Магниткой", одержав четвёртую победу в серии (4-2).

Уфимский "Салават Юлаев" в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме победил магнитогорский "Металлург" — 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. У уфимцев дублем отметился финский нападающий Тему Хартикайнен. Вторую шайбу форвард забросил за 46 секунд до финальной сирены, переведя игру в овертайм.

Хартикайнен спасает Уфу за 46 секунд до сирены!

В 4-й раз за 6 матчей серии мы уходим в ОТ.#СЮЛММГ | #КубокГагарина pic.twitter.com/qQM6x7SYX0 — КХЛ (@khl) 7 марта 2019 г.

У "Магнитки" отличились Булирж и Шор. Обе шайбы сталевары забросили в конце второго периода.

Победу и путёвку в следующий раунд Кубка Гагарина Уфе в овертайме принёс Йоонас Кемппайнен.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф.

"Салават Юлаев" — "Металлург" Магнитогорск — 3:2 ОТ (в серии 4-2)