"Салават Юлаев" вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

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"Салават Юлаев" вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

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Фото: twitter.com/@hcsalavat

В драматичном матче уфимцы в овертайме взяли верх над "Магниткой", одержав четвёртую победу в серии (4-2).

Уфимский "Салават Юлаев" в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме победил магнитогорский "Металлург" — 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. У уфимцев дублем отметился финский нападающий Тему Хартикайнен. Вторую шайбу форвард забросил за 46 секунд до финальной сирены, переведя игру в овертайм.

У "Магнитки" отличились Булирж и Шор. Обе шайбы сталевары забросили в конце второго периода.

Победу и путёвку в следующий раунд Кубка Гагарина Уфе в овертайме принёс Йоонас Кемппайнен.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф.

"Салават Юлаев" — "Металлург" Магнитогорск — 3:2 ОТ (в серии 4-2)

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