"Зенит" проиграл аутсайдеру чемпионата Испании в первом матче 1/8 финала ЛЕ

"Вильярреал" занимает 18-е место из 20 в турнирной таблице чемпионата Испании. Однако это не помешало им не просто навязать борьбу, но и уверенно обыграть лидера Российской премьер-лиги — петербургский "Зенит".
Испанский клуб открыл счёт на 33-й минуте благодаря усилиям Висенте Иборра.
⚽ Мяч Висенте Иборры.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 марта 2019 г.
📺 Смотрите #ЗенитВильярреал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/bofCWdteAH
"Зенит" ответил быстро — Сердар Азмун сравнял счёт, забив свой уже четвёртый гол за сине-бело-голубых.
⚡ Молниеносный ответ Сердара Азмуна, вызвавший много вопросов у игроков испанской команды.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 марта 2019 г.
📺 Смотрите #ЗенитВильярреал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/ZXTb6zU6du
Во втором тайме Херард Морено обыграл оборону петербуржцев, выведя свою команду вперёд.
⚽ Гол Балагеро Морено.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 марта 2019 г.
📺 Смотрите #ЗенитВильярреал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/GhrMDQJHbT
Затем Мануэль Морланес сделал счёт на табло 1:3.
⚽ Мануэль Морланес забивает ударом из-за штрафной.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 марта 2019 г.
📺 Смотрите #ЗенитВильярреал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/OXHISPYWGM
Футболисты "Зенита", заметно обессилившие к концовке встречи, не смогли изменить ход игры. Судья зафиксировал поражение российского клуба в первом матче 1/8 финала.
Ответный матч состоится уже в Испании 14 марта.
Лига Европы. 1/8 финала.
Первый матч.
"Зенит" — "Вильярреал" — 1:3.
Голы: Иборра (33', 0:1), Азмун (35', 1:1), Морено (64', 1:2), Морланес (71', 1:3).
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