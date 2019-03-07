"Зенит" проиграл аутсайдеру чемпионата Испании в первом матче 1/8 финала ЛЕ

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"Зенит" проиграл аутсайдеру чемпионата Испании в первом матче 1/8 финала ЛЕ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Команда Сергея Семака потерпела первое поражение в нынешнем сезоне в домашнем матче Лиги Европы. Петербуржцы уступили аутсайдеру чемпионата Испании со счётом 1:3 в рамках первой встречи 1/8 финала.

"Вильярреал" занимает 18-е место из 20 в турнирной таблице чемпионата Испании. Однако это не помешало им не просто навязать борьбу, но и уверенно обыграть лидера Российской премьер-лиги — петербургский "Зенит".

Испанский клуб открыл счёт на 33-й минуте благодаря усилиям Висенте Иборра.

"Зенит" ответил быстро — Сердар Азмун сравнял счёт, забив свой уже четвёртый гол за сине-бело-голубых.

Во втором тайме Херард Морено обыграл оборону петербуржцев, выведя свою команду вперёд.

Затем Мануэль Морланес сделал счёт на табло 1:3.

Футболисты "Зенита", заметно обессилившие к концовке встречи, не смогли изменить ход игры. Судья зафиксировал поражение российского клуба в первом матче 1/8 финала.

Ответный матч состоится уже в Испании 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала.

Первый матч.

"Зенит" — "Вильярреал" — 1:3.

Голы: Иборра (33', 0:1), Азмун (35', 1:1), Морено (64', 1:2), Морланес (71', 1:3).

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