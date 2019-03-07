"Динамо" и "Локомотив" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Динамовцы в Москве разгромили "Йокерит", а "Локомотив" на выезде не оставил шансов "Сочи".

Определились ещё два участника четвертьфинала Кубка Гагарина. Ими стали столичное "Динамо" и ярославский "Локомотив".

Динамо в шестом матче серии дома разгромило финский "Йокерит" — 6:2. Бело-голубые ещё в первом периоде решили поставленную задачу, отправив в ворота "джокеров" пять безответных шайб. Открыл счёт на седьмой минуте матча защитник бело-голубых Михала Чайковски.

Два раза динамовцы реализовали большинство: Брюквин — на девятой минуте и Тарасов — под занавес первого периода. Также у "Динамо" отличились Ефремов, Зайцев, Кагарлицкий. "Йокерит" смог ответить только голами Йенсена и Анттилы. Как итог — 4:2 в серии в пользу "Динамо".

"Локомотив" на выезде переиграл "Сочи" — 5:2, одержав четвёртую победу в противостоянии с "леопардами". Две шайбы у ярославцев забросил нападающий Павел Красковский. По разу отличились Мисюль, Апальков и Накладал. У сочинцев шайбами отметились Росен с Бакошом. "Локомотив" выигрывает серию (4:2) и едет дальше.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

"Динамо" — "Йокерит" — 6:2 (в серии 4:2)

"Сочи" — "Локомотив" — 2:5 (в серии 2:4)