"Динамо" и "Локомотив" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Определились ещё два участника четвертьфинала Кубка Гагарина. Ими стали столичное "Динамо" и ярославский "Локомотив".
Динамо в шестом матче серии дома разгромило финский "Йокерит" — 6:2. Бело-голубые ещё в первом периоде решили поставленную задачу, отправив в ворота "джокеров" пять безответных шайб. Открыл счёт на седьмой минуте матча защитник бело-голубых Михала Чайковски.
А ведь она шла мимо. #ДИНЙОК | #КубокГагарина pic.twitter.com/txOhDtomC0— КХЛ (@khl) 7 марта 2019 г.
Два раза динамовцы реализовали большинство: Брюквин — на девятой минуте и Тарасов — под занавес первого периода. Также у "Динамо" отличились Ефремов, Зайцев, Кагарлицкий. "Йокерит" смог ответить только голами Йенсена и Анттилы. Как итог — 4:2 в серии в пользу "Динамо".
"Локомотив" на выезде переиграл "Сочи" — 5:2, одержав четвёртую победу в противостоянии с "леопардами". Две шайбы у ярославцев забросил нападающий Павел Красковский. По разу отличились Мисюль, Апальков и Накладал. У сочинцев шайбами отметились Росен с Бакошом. "Локомотив" выигрывает серию (4:2) и едет дальше.
Поднимите ваши руки! #Локомотивэтомы pic.twitter.com/by9QNoGOy7— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 7 марта 2019 г.
Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф
"Динамо" — "Йокерит" — 6:2 (в серии 4:2)
"Сочи" — "Локомотив" — 2:5 (в серии 2:4)
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