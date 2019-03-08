Коррида не удалась. "Краснодар" на выезде проиграл "Валенсии" в Лиге Европы

Поражение со счётом 1:2 оставляет для российского клуба неплохие шансы на проход в следующий раунд.

После поражения "Зенита" от "Вильярреала" в Валенсии состоялся второй раунд российско-испанского противостояния в 1/8 финала Лиги Европы. Местному одноимённому клубу противостоял "Краснодар". И начало для российской команды выдалось тяжёлым. "Валенсия" с первых минут рванула вперёд и буквально задавила "быков" своим напором. На 12-й минуте он привёл к красивому голу Родриго.

Пока "Краснодар" приходил в себя, "Валенсия" продолжала наседать. К 24-й минуте испанцы удвоили своё преимущество — Родриго оформил дубль.

Команда Мурада Мусаева окончательно освоилась на "Месталье" только ко второму тайму. У "Краснодара" наконец-то стали получаться фирменные размашистые атаки, которые то и дело заставали врасплох вроде бы уставших валенсийцев. Во второй половине встречи гости были лучше, и это закономерно вылилось в забитый мяч: Виктор Классон улетел от защитников и уверенно переиграл вратаря — 2:1.

После забитого гола "Краснодар" продолжал атаковать. "Валенсии" нужно было что-то менять, и на поле появился российский легионер Денис Черышев. Он впервые играл против российских клубов, и дебют, к счастью для краснодарцев, получился смазанным.

Ни одной из команд больше забить не удалось. Даже несмотря на то, что на поле появился король выходов на замену Магомед-Шапи Сулейманов.

2:1 — коррида краснодарским "быкам" не удалась, тореадоры из "Валенсии" оказались сильнее. Но в поражении "Краснодара", если сравнивать с фиаско "Зенита", положительных моментов явно больше: они сумели забить на выезде мощной "Валенсии", а значит, дома их будет устраивать счёт 1:0. Но добыть этот результат будет невероятно сложно.

Лига Европы, 1/8 финала.

Первый матч.

"Валенсия" — "Краснодар" — 2:1.

Голы: Родриго 12', 24' (1:0, 2:0), Классон 63' (2:1).