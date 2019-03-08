Коррида не удалась. "Краснодар" на выезде проиграл "Валенсии" в Лиге Европы

После поражения "Зенита" от "Вильярреала" в Валенсии состоялся второй раунд российско-испанского противостояния в 1/8 финала Лиги Европы. Местному одноимённому клубу противостоял "Краснодар". И начало для российской команды выдалось тяжёлым. "Валенсия" с первых минут рванула вперёд и буквально задавила "быков" своим напором. На 12-й минуте он привёл к красивому голу Родриго.
📹 Гол Родриго в начале встречи— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 марта 2019 г.
📺 #ВаленсияКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/DWSKfbsAAD
Пока "Краснодар" приходил в себя, "Валенсия" продолжала наседать. К 24-й минуте испанцы удвоили своё преимущество — Родриго оформил дубль.
📹 Дубль Родриго— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 марта 2019 г.
📺 #ВаленсияКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/oFQRh7ZOTe
Команда Мурада Мусаева окончательно освоилась на "Месталье" только ко второму тайму. У "Краснодара" наконец-то стали получаться фирменные размашистые атаки, которые то и дело заставали врасплох вроде бы уставших валенсийцев. Во второй половине встречи гости были лучше, и это закономерно вылилось в забитый мяч: Виктор Классон улетел от защитников и уверенно переиграл вратаря — 2:1.
📹 Гол Виктора Классона во втором тайме!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 марта 2019 г.
📺 #ВаленсияКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/Tub7N419B7
После забитого гола "Краснодар" продолжал атаковать. "Валенсии" нужно было что-то менять, и на поле появился российский легионер Денис Черышев. Он впервые играл против российских клубов, и дебют, к счастью для краснодарцев, получился смазанным.
Ни одной из команд больше забить не удалось. Даже несмотря на то, что на поле появился король выходов на замену Магомед-Шапи Сулейманов.
2:1 — коррида краснодарским "быкам" не удалась, тореадоры из "Валенсии" оказались сильнее. Но в поражении "Краснодара", если сравнивать с фиаско "Зенита", положительных моментов явно больше: они сумели забить на выезде мощной "Валенсии", а значит, дома их будет устраивать счёт 1:0. Но добыть этот результат будет невероятно сложно.
Лига Европы, 1/8 финала.
Первый матч.
"Валенсия" — "Краснодар" — 2:1.
Голы: Родриго 12', 24' (1:0, 2:0), Классон 63' (2:1).
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