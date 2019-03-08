Хет-трик после опоздания. Радулов мощно извинился за дисциплинарный штраф

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Хет-трик после опоздания. Радулов мощно извинился за дисциплинарный штраф

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Александр Радулов оформил свой первый хет-трик в сезоне. Таким способом форвард извинился перед тренерским штабом за опоздание на тренировку.

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на домашнем льду одержал уверенную победу над "Колорадо Эвеланш" — 4:0. Российский нападающий "звёзд" Александр Радулов отметился первым хет-триком в нынешнем сезоне. Примечательно то, что Радулов пропускал предыдущий матч с "Нью-Йорк Рейнджерс" из-за дисциплинарных санкций тренерского штаба, наложенных на него за опоздание на утреннюю тренировку.

Вратарь "Колорадо" Семён Варламов отразил 26 бросков из 29.

Радулов за 55 игр регулярного чемпионата забросил 20 шайб и сделал 34 результативные передачи. "Даллас" с 75 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

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