Витор Белфорт хочет боксировать с Роем Джонсом "по-грязному"

Сингапурская организация боевых искусств One Championship (ONE FC) объявила о подписании топового бразильского бойца, экс-чемпиона UFC, 41-летнего Витора Белфорта, начавшего выступать по правилам ММА в ещё далёком 1996 году.

Витор Белфорт (26-14-0) в крайних пяти поединках сумел лишь однажды испытать радостное мгновение победы, но, несмотря на не самую впечатляющую форму и почтенный возраст, продолжает оставаться достаточно конкурентным спортсменом. Бразильский Феномен вполне мог бы оспорить титул чемпиона ONE FC в средней весовой категории, но вместо напрашивающегося боя против действующего обладателя пояса Аунга Ла Нсанга Витор неожиданно вызвал на бой 50-летнего гражданина США и России, некогда самого талантливого боксёра современности Роя Джонса-младшего.

Белфорт планирует драться с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях, как ни странно, по правилам бокса, но есть один нюанс… Боец ММА просит Роя оставить ему в потенциальном поединке лазейки для "грязного бокса". "Один матч, который я действительно хотел бы провести, и я сказал об этом Чатри Ситиодтонгу, это бой с Роем Джонсом, — высказался Витор. — Поэтому, Рой, где бы ты сейчас ни находился, я хочу вызвать тебя на ринг, но с одним условием. Я хочу иметь возможность грязно боксировать. Я не смогу бить тебя ногами, но оставь мне грязный бокс. Я всё время буду у тебя перед носом, так что получится принципиально другой боксёрский матч. Это будет очень весело".

Остаётся только загадкой, имел ли в виду южноамериканский боец под словосочетанием "грязный бокс" возможность использовать локти и вязать руки противника? Дело в том, что в ММА термин "грязный бокс" означает возможность хватать соперника за шею у сетки и наносить, кроме ударов кулаками в клинче, ещё и удары локтями или плечами… Готов ли на это один из самых техничных атлетов в истории бокса? Судя по всему, да!

В интервью новостному порталу TMZ Рой Джонс-младший отметил: "Это то, чем я всю жизнь зарабатываю себе на хлеб. Вы не должны забывать, что это моё ремесло. Я люблю вызовы, люблю сложные задачи. Если вы действительно этого хотите, то получите по полной. Я не из тех, кого придётся упрашивать два раза. Мне нужно восемь недель на подготовку, потому что я хочу всё сделать правильно. И ещё две дополнительные недели для того, чтобы убедиться, что я нахожусь в отличной форме. Но уже через шесть недель я смогу надрать ему задницу. К тебе я испытываю только глубокое уважение. Ты был чертовски хорошим бойцом ММА. Ты один из лучших за всю историю этого вида спорта. Но когда дело доходит до бокса — это уже моя территория. Здесь правлю я. Я король всего этого. Ты понимаешь, что это значит? Поскольку Мохаммеда Али больше нет с нами, я не думаю, что на земле найдётся кто-то более опасный, чем я и мои руки".

Деньги способны творить чудеса. Данное определение крайне точно подходит для этого поединка, и особенно в адрес 50-летнего ветерана бокса, готового влезть в сомнительную затею с непонятными правилами в азиатском промоушене. Но как бы ни сложился поединок Витора Белфорта и Роя Джонса по правилам "грязного бокса", он соберёт хорошую кассу. Возможно, эта история не станет "ремейком" поединка Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера, но встать рядом — способна! А если есть спрос, значит любители шоу ещё не раз будут становиться свидетелями различного рода фрик-поединков по "особым правилам".