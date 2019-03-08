Константинова — вторая после короткой программы на Универсиаде, выиграла Михара

Ещё одна российская фигуристка, Мария Сотскова, показала седьмой результат. Элизабет Турсынбаева из Казахстана расположилась на четвёртой строчке.

На Универсиаде в Красноярске завершился первый соревновательный день у фигуристок-одиночниц. По итогам короткой программы лучший результат показала японская спортсменка Маи Михара, у неё 75,92 балла. Сразу за ней с отставанием в пять баллов идёт россиянка Станислава Константинова.

Четвёртый результат показала казахстанская фигуристка из группы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева. Российская спортсменка Мария Сотскова в короткой программе оказалась лишь седьмой.

Отдельно стоит отметить фигуристку из Бразилии, которая не сумела набрать даже десяти баллов. Фигурное катание в Южной Америке не пользуется популярностью, однако там появляются любители этого вида спорта, которые пытаются выступать на международных соревнованиях.

Это же касается и Принцессы льда в хиджабе Захры Лари, которая показала 29-й результат, набрав 24,9 балла. Квалифицироваться в произвольную программу ей не удалось.