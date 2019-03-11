Первая фигуристка в хиджабе: Посоветую всем в ОАЭ посетить Сибирь!

Захра Лари стала настоящей звездой зимней Универсиады в Красноярске. Она не показывает высоких результатов и только совсем недавно научилась тройным прыжкам. Однако её любовь к фигурному катанию вызывает уважение. Захра — первая фигуристка из ОАЭ и первая фигуристка в хиджабе. Ради неё Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила и разрешил выступать фигуристам в головном уборе.

Лайф пообщался с 24-летней фигуристкой в Красноярске и узнал о её первых шагах на льду и дальнейших целях.

— Захра, расскажи, пожалуйста, как ты начала заниматься фигурным катанием в самой жаркой стране?

— Я просто посмотрела фильм "Принцесса льда". Мне очень понравилась артистическая часть этого вида спорта. Буквально на следующий день мой отец взял меня на каток и записал в школу. С тех пор я и начала заниматься фигурным катанием.

— В Эмиратах достаточно профессиональных катков? Где ты занимаешься?

— У нас в Абу-Даби всего одна профессиональная арена. Она хорошая, но используют её в основном для хоккея. В профессиональных целях её использовать сложно, потому что элементарно не хватает всем времени. Есть ещё одна арена в Дубае.

— А сколько фигуристов занимается на вашей арене?

— В нашем клубе занимается 111 человек, но они представляют разные страны. Именно местных не так много — по всей стране около 100. В основном это дети возраста 9–12 лет. Меня очень радует, что они берут с меня пример. Понимаю, что я некий ориентир для них.

— А кто из фигуристов тебе нравится больше всего?

— Я наблюдаю за всеми, но моя самая любимая фигуристка — это Евгения Медведева. С ней лично пока не знакома, но её техника мне нравится.

— Что значит для тебя участие в Универсиаде?

— На самом деле это большой шаг для меня и моей страны в целом. Надеюсь, что уже на следующие студенческие игры мы приедем большой делегацией и наши спортсмены будут выступать в разных видах спорта. Ведь это невероятные эмоции — выходить с флагом своей страны. Хочется, чтобы это двигало вперёд весь спорт.

— Универсиада проходит в Сибири. Что ты знала о ней перед поездкой? Ведь ходит много мифов, что здесь всегда снег и можно встретить белых медведей...

— У меня не было подобных мифов и представлений. Знала, что будет холодно, поэтому была к этому готова. Единственное, что меня действительно удивило, так это то, что Красноярск — такой большой город! Я представляла его маленьким европейским городом в горах, а он оказался таким большим. Это меня очень впечатлило!

— Что ты расскажешь своим друзьям и семье о Сибири?

— Я осталась очень удивлена открытыми и дружелюбными людьми. Нас тепло встречают не только здесь, на соревнованиях, но и в центре города. Наверное, это как раз то, что я и буду рассказывать друзьям. Обязательно посоветую им, чтобы они приехали сюда!

— В твоей короткой программе поднята тема глобального потепления. Чья это была идея?

— В университете я изучаю охрану окружающей среды. Это то, что интересует меня помимо фигурного катания. Вместе с моим тренером мы обсуждали и выбрали эту тему, чтобы был глубокий смысл в программе.

— У тебя неплохо уже получаются тройные прыжки. Давно их начала прыгать?

— Только в этом сезоне у меня начали получаться тройные прыжки. На соревнованиях я показываю тройной сальхов. Пока мне не хватает опыта. Мне нужно его набраться, только тогда я смогу справляться с волнением и качественно показывать всё то, что умею.

— Твоя основная цель — это участие в Олимпийских играх?

— Пока говорить об этом рано. Мы шаг за шагом идём, стараемся набрать необходимые баллы, чтобы отобраться на чемпионат четырёх континентов, а потом, может, получится попасть на чемпионат мира и Олимпиаду.

— В России женское фигурное катание очень прогрессирует. Наши юниорки наступают на пятки уже взрослым спортсменкам, а некоторые даже превосходят их. Из-за этого возник спор, стоит ли им соревноваться друг с другом на чемпионате России, например. Что ты думаешь по этому поводу?

— Считаю, что они должны быть разделены. Ведь у юниорок и взрослых фигуристок разное мышление и телосложение. У взрослых некоторые возможности ограниченны, а когда ты юниор — способен больше тренироваться, потому что организм выдерживает огромные нагрузки. Поэтому они и выступают лучше многих взрослых.

— У тебя столько значков из разных стран на бейдже! Собираешь на память?

— Это большая традиция Универсиады — обмениваться значками с символикой страны. Мы обмениваемся ими не только со спортсменами и представителями делегаций, но и даже с судьями.