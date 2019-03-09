Фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде-2019

В Красноярске на "Платинум-арене" был разыгран последний комплект медалей среди фигуристов.

Практически полный стадион собрался в заключительный соревновательный день для фигуристов на Универсиаде в Красноярске. Публика тепло приветствовала всех без исключения девушек, но особенная поддержка, конечно, ждала наших представительниц — Марию Сотскову и Станиславу Константинову.

Константинова принесла России бронзовую медаль. За произвольную программу ей поставили 135,53 балла. По сумме двух у неё — 205,91.

Первое место досталось японке Маи Михаре. Она получила 144,76 балла сегодня и в сумме — 220,68. Второй стала ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана. У неё 214,77 балла (147,20 за произвольную).

К сожалению, Сотскова во время проката совершила помарки и получила 111,77 балла. В итоге Мария стала только седьмой (170,20 балла).

Отметим, что сегодня также состоятся показательные выступления, где свои номера покажут лидеры среди одиночников, пар и танцоров.