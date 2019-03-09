"Крылья Советов" разгромили "Енисей" благодаря двум пенальти

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"Крылья Советов" разгромили "Енисей" благодаря двум пенальти

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Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

19-й тур чемпионата России по футболу стартовал в Самаре с матча местной команды против подопечных Дмитрия Аленичева.

Самарские "Крылья Советов" забили красноярскому "Енисею" четыре безответных гола. Отличились Паул Антон, Максим Канунников, Сергей Корниленко и Рамиль Шейдаев. Причём в двух случаях были реализованы пенальти.

Теперь у команды Миодрага Божовича 21 очко, и она занимает 13-е место в турнирной таблице. Подопечные Дмитрия Аленичева продолжают оставаться аутсайдерами чемпионата страны с 11 очками.

РПЛ. 19-й тур.

"Крылья Советов" — "Енисей" — 4:0.

Голы: Антон (37', 1:0, пенальти), Канунников (60', 2:0), Корниленко (62', 3:0), Шейдаев (81', 4:0).

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