"Крылья Советов" разгромили "Енисей" благодаря двум пенальти

Самарские "Крылья Советов" забили красноярскому "Енисею" четыре безответных гола. Отличились Паул Антон, Максим Канунников, Сергей Корниленко и Рамиль Шейдаев. Причём в двух случаях были реализованы пенальти.
Теперь у команды Миодрага Божовича 21 очко, и она занимает 13-е место в турнирной таблице. Подопечные Дмитрия Аленичева продолжают оставаться аутсайдерами чемпионата страны с 11 очками.
РПЛ. 19-й тур.
"Крылья Советов" — "Енисей" — 4:0.
Голы: Антон (37', 1:0, пенальти), Канунников (60', 2:0), Корниленко (62', 3:0), Шейдаев (81', 4:0).
- Популярные
- По времени