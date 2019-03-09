Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Универсиады, где сыграет с Канадой

Сборная России по хоккею победила чехов в заключительном матче группового этапа на турнире Универсиады-2019 со счётом 6:3. Голами у нашей команды отличились Денис Орлович-Грудков, Вячеслав Шевченко, Павел Медведев, Игорь Руденков, Данила Квартальнов и Александр Шаров. У чехов забили Лубос Козак, Лукас Бездек и Доминик Кафка.
Благодаря этой победе российская сборная заняла первое место в группе А и в полуфинальном матче сыграет с канадцами. Встреча состоится 11 марта.
Турнирное положение. Группа А.
1. Россия — 14 очков.
2. Словакия — 13.
3. Чехия — 9.
4. США — 6.
5. Венгрия — 3.
6. Япония — 0.
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