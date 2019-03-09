Чалов забил юбилейный гол в матче ЦСКА — "Рубин"

Московские армейцы выиграли матч 19-го тура Российской премьер-лиги, где Чалов забил свой десятый гол.

Столичный ЦСКА реабилитировался после проигрыша тульскому "Арсеналу", победив казанский "Рубин" со счётом 3:0. Автором первого мяча в этой встрече стал японец Такума Нисимура, под занавес матча отличились Фёдор Чалов и Яка Бийол.

Отметим, что для 20-летнего Чалова это десятый гол в сезоне, он продолжает возглавлять бомбардирскую гонку.

Команда Виктора Гончаренко с 33 очками пока занимает третью строчку в турнирной таблице, а подопечные Курбана Бердыева остаются на шестом месте (28 очков).

РПЛ. 19-й тур.

ЦСКА — "Рубин" — 3:0.

Голы: Нисимура (23', 1:0), Чалов (83', 2:0), Яка Бийол (90+3', 3:0).