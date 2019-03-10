В парке Универсиады отметили Масленицу с медведем и блинами

В Красноярске на острове Татышева в парке Универсиады массово отметили Масленицу. Для гостей устроили большой парад ряженых и концерт с русскими народными танцами и песнями.
Гостей, пришедших в парк студенческих игр, угощали блинами.
Правда, популярностью пользовался и шашлык...
Развлекал гостей и косолапый мишка — вернее, чучело медведя, но выглядело оно как настоящее.
А вот олени были настоящие.
Также в парке Универсиады можно было заглянуть в этнодеревню.
Отметим, что Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
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