Омари Ахмедов и Яна Куницкая выиграли у американцев на их территории

Сегодня, 10 марта, в городе Уичито (Канзас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN+ 4, в главном событии которого экс-чемпион организации Жуниор дус Сантос и топовый тяжеловес Деррик Льюис определили между собой, кто из них более достоин продолжать титульную гонку.

Бразильский боец по прозвищу Цыган, по мнению букмекеров, являлся фаворитом. В победу Сантоса верили в первую очередь из-за более высококлассной техники бойца ММА, богатого опыта и чемпионских амбиций. Нельзя сказать, что Деррик Льюис не мечтает стать чемпионом, но всё же для него выступления в клетке — вынужденная мера, чтобы прокормить себя и свою семью, нежели стремление войти в историю спорта. По словам американца, он тренируется в день не более получаса… И здесь какие-либо комментарии излишни. Но лукавит Чёрный Зверь или действительно настолько талантлив, что может биться с лучшими бойцами планеты фактически без подготовки, сложно сказать. Деррик в любом случае очень опасный противник. Он обладает "пушечными" ударами, вынослив и хитёр.

Жуниор дус Сантос с ударом гонга взял инициативу в свои руки, работая первым номером. По действиям южноамериканца в клетке было заметно, что он хочет нокаутировать соперника, стараясь выманить под свою правую руку. Но фактически тем же самым занимался и Льюис. В одном из эпизодов бойцы и вовсе одновременно друг в друга попали, но выстояли оба. Первый раунд запомнился зрителям искромётной "вертушкой" в исполнении Жуниора, попавшей точно в живот. Деррик мгновенно принялся корчиться от боли, согнулся, всем видом показывая, что он фактически "готов"… Как оказалось, это был один из хитроумных трюков американского бойца, чуть было не закончившегося нокаутом для бразильца, ринувшегося добивать выглядевшего "подбитым" противника. Но, к счастью для дус Сантоса, удар мгновенно выздоровевшего Чёрного Зверя пришёлся вскользь…

Во втором раунде Льюис заметно подсел психологически. В абсолютно не предвещавшем для него беду моменте Деррик пропустил правый прямой, остановился, прижался к сетке, позволив всадить в себя целую обойму ударов с обеих рук. Рефери Херб Дин остановил избиение — Жуниор дус Сантос побеждает в третьем подряд поединке и становится в очередь из тех, кто жаждет встречи с чемпионом — Дэниелем Кормье. Наверняка следующим соперником бразильского Цыгана станет либо Франсис Нганну, либо Стипе Миочич. Победа над любым из этих противников станет гарантом для экс-чемпиона боя за пояс чемпиона.

В рамках ивента в Канзасе прошло также два поединка с участием бойцов из России. Омари Ахмедов встретился с американским ветераном Тимом Боучем. Поединок получился не самым зрелищным. На протяжении трёх раундов дагестанский спортсмен был активнее в стойке, разбивая лицо противника размашистыми ударами с обеих рук. Несмотря на наличие базы вольной борьбы у обоих спортсменов, до партера дело в этом столкновении так и не дошло. Ахмедов одержал трудовую победу над именитым соперником и не прочь подраться на турнире UFC в России уже в апреле.

Яна Куницкая также одержала победу по очкам, но, в отличие от Омари, всё же проиграла один раунд. Для петербурженки после поражения нокаутом устрашающей Кристине Сайборг Жустино эта победа стала второй подряд.